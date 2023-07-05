ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 17-летнего юноши

Керт ушел из дома своей семьи в Раквере 30 июня в 12:00. Оттуда он должен был отправиться в школу в Тартумаа, но он туда не доехал. Домой он также не вернулся.



Керт уже и раньше пропадал таким же образом. Он может передвигаться в Раквере, Хальяла или Таллинне.