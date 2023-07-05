05.07.2023, 16:01
ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 17-летнего юноши(1)
Керт ушел из дома своей семьи в Раквере 30 июня в 12:00. Оттуда он должен был отправиться в школу в Тартумаа, но он туда не доехал. Домой он также не вернулся.
Керт уже и раньше пропадал таким же образом. Он может передвигаться в Раквере, Хальяла или Таллинне.
Приметы: рост 173 см, худощаевое телосложение и короткие волосы. Когда он уходил из дома, на нем были рубашка с коротким рукавом и джинсовые шорты.
Полиция просит всех, кто видел Керта, позвонить по номеру 112.
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