В Риге к власти на время пришел новый мэр. Голосования не понадобилось

Трем вице-мэрам — Вилнису Кирсису (“Новое Единство“), Эдвардсу Ратниексу (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) и Линде Озоле (“Код Риге“) — нужно было лишь договориться между собой, кто возьмет на себя обязанности председателя Рижской думы. В самом начале заседания Рижской думы сам Кирсис сообщил, что выбор пал на него. В связи с этим Мартиньш Стакис уже юридически утратил должность мэра Риги.

VARAM в своем письме пояснило, что Закон „О самоуправлениях“ предусматривает, что если председатель думы уволен, освобожден, отстранен от должности или уходит в отставку со своей должности в связи с выполнением своих обязанностей или более не может выполнять обязанности председателя по другим причинам, то его обязанности переходят к заместителю председателя думы.

Стать временно мэром Риги мог любой из трех вице-мэров. Если в регламенте самоуправления не оговорено, кто из трех замов будет исполнять обязанности председателя, то доверие по умолчанию выражается всем троим. VARAM подтвердило: допустимо, чтобы заместители председателя Рижской договорились между собой о том, кто будет выполнять обязанности председателя Рижской думы.

О том, что должность автоматически, без голосования, переходит к заместителям, сами вице-мэры не совсем учли. И во вторник, 4 июля, на заседание сегодняшнего внеочередного заседания Рижской думы был подан проект решения о выражении доверия вице-мэру Вилнису Кирсису, подписанный вице-мэром Линдой Озолой. В начале заседания выяснилось, что голосование не нужно, и Озола отозвала свою подпись. Уже полчаса депутаты Рижской думы спорят о том, насколько юридически корректна возникшая коллизия.

Спор идет о том, имеет ли юридический вес „взаимная договоренность“ между тремя вице-мэрами о том, кто из них временно станет мэром. Оппозиционные депутаты настаивают, что раз вопрос, кто из замов исполняет обязанности мэра в такой ситуации, четко в регламенте самоуправления не оговорен, то было бы логично подкрепить решение голосованием.