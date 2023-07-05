В Таллинне пройдет этап Кубка мира по дзюдо

„Это здорово, когда в Эстонии проходит большой турнир. Подобные соревнования надо проводить чаще, – считает дзюдоист Кабриэль Кирна, соревнующийся в категории более 100 килограммов. – На мой взгляд, до возрастной группы кадетов и юниоров эстонскому дзюдоисту вполне возможно оставаться на вершине, но дальше становится очень тяжело, так как в старшей возрастной группе в Эстонии конкуренции мало, приходится тренироваться в основном за границей в различных спортивных лагерях. Такие турниры, как Tallinn European Cup, несомненно, помогут повысить уровень эстонских дзюдоистов“.