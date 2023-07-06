ФОТО | „Рынок бывшей в употреблении техники стремительно растет“. В новом магазине можно купить подержанные устройства Apple

„Популярность бывшей в употреблении техники – помимо „зеленого“ мышления – имеет и экономическую подоплеку, ведь покупка практически нового и качественного оборудования помогает сэкономить деньги. Поскольку имеется возможность купить качественный бывший в употреблении товар с гарантией, все больше и больше людей выбирают именно этот путь“, – сказала руководитель по продажам Upgreat Лаура Сепалаан.

Бывшее в употреблении оборудование часто стоит на 20–40% меньше, чем эквивалентное новое. Спрос растет во всем мире – по данным Ассоциации GSM , рынок бывших в употреблении мобильных устройств к 2030 году достигнет 140 миллиардов долларов, и он растет вдвое быстрее рынка новых смартфонов.

„Все регулирование Европейского союза направлено на экономику замкнутого цикла. Например, в соответствии с новым положением об энергетической маркировке, смарт-устройства, продаваемые на рынке ЕС, должны указывать, насколько адекватно продукт может быть отремонтирован через несколько лет“, – добавила Сепалаан.

Исполнительный директор T1 Тармо Хыбе выразил удовлетворение по поводу открытия нового магазина и добавил, что Upgreat представляет собой быстрорастущую торговую площадку демонстрирует новое мышление: „Повторное использование хорошо согласуется с новым направлением со стороны Т1. Продукция Apple особенно популярна среди молодежи, которая также заметно заботится об окружающей среде и часто предпочитает повторное использование. Для них Upgreat – идеальный выбор“.

В представительстве Upgreat на первом этаже центра Т1 можно попробовать и купить телефоны Apple, ноутбуки, десктопы, часы и планшеты в разном состоянии. Специалисты дадут советы и рекомендации. Помимо покупки, вы можете принести сюда свои старые устройства Apple в дилерский, где для них будут сделаны первичное ценовые предложения, а после проверки оборудования деньги будут переведены на счет покупателя в течение 48 часов.