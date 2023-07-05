Расследовать: гвардия Кадырова ни разу не участвовала в реальных боях в Украине

„Я считаю кадыровскими силами только ту личную гвардию Рамзана Кадырова, состоящую из чеченцев. Она носит название спецназ „Ахмат“ и формально входит в структуру „Росгвардии“. Это подразделение бывало близко к линии фронта — не на самой линии фронта, а близко к ней. В реальных боях они ни разу не участвовали, мы в этом абсолютно уверены. Понятно, почему: Рамзан Кадыров этих людей бережёт для личной безопасности или каких-то других целей“, - заявил расследователь.

„При этом есть чеченские силы, которые, скажем так, не кадыровские. Они тоже сформированы руководством Чечни, обучены ими, носят нашивки с чеченским флагам, называются тоже „Ахмат“. Формально они входят в структуру Минобороны России как добровольческое подразделение и при этом реально воюют.

Принципиальное отличие между ними — в том, что реально воюющий „Ахмат“ состоит не из чеченцев. Это в основном россияне, которые приезжают из разных регионов России в Грозный, проходят обучение на базе Российского университета спецназа, а потом из них формируют добровольческие подразделения, которые отправляются на линию фронта, где они реально погибают“, - пояснил Левиев.

Conflict Intelligence Team (CIT) — группа блогеров и электронная платформа, возникшая в 2014 году в среде российской оппозиции. Занимается расследованием по открытым источникам различных обстоятельств вооружённых конфликтов. Вместе с Bellingcat и Inform Napalm относится к крупнейшим из подобных групп, возникших во время российско-украинской войны.

Полностью интервью с Русланом Левиевым смотрите на канале „BILD на русском“