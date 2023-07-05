Футболист сборной Эстонии Владислав Крейда вернулся во „Флору“

Перед началом текущего сезона Крейда перешел на правах аренды в клуб ирландской премьер-лиги „Сент-Патрикс Атлетик“. Там полузащитник сыграл 11 матчей в лиге, девять из них в стартовом составе, и сделал две результативные передачи. Однако в июне договор аренды, изначально рассчитанный на год, был расторгнут, передает пресс-служба „Флоры“.

Владислав Крейда принадлежит „Флоре“ с 2016 года. Ранее он играл на правах аренды в шведских „Хельсингборге“ (2021) и АИКе (2022). Концовку прошлого сезона полузащитник провел во „Флоре“, пишет Rus.err.ee.

Крейда трижды с „Флорой“ становился чемпионом Эстонии (2019, 2020, 2022), по разу выигрывал Кубок Эстонии (2020) и суперкубок страны (2020).

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