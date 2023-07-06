ПОДКАСТ КАССЫ ЗДОРОВЬЯ | Врач-дерматолог рассказывает, что делать при проблемах с кожей

В новом подкасте Кассы здоровья мы говорим о здоровье кожи и о том, как справиться с различными проблемами с кожей. Гостья передачи дерматолог Алина Брокк рассказывает, что делать при заболеваниях кожи. Подкаст ведет специалист по коммуникации Кассы здоровья Игорь Ляпин.

Проблемы с кожей в летнее время вызывает прежде всего солнце. Доктор Брокк подчеркивает, что хотя лето в Эстонии короткое, всегда следует учитывать вредное воздействие солнца на кожу. Самые серьезные повреждения возникают от загара, однако скрытые последствия солнечных ожогов сложно предсказать. Именно поэтому самым лучшим способом сохранить кожу здоровой является избегание активного солнца и использование солнцезащитного крема.

В программе говорится о меланоме, самой агрессивной злокачественной опухоли кожи, но ее связь с родинками удивительно невелика – лишь 25 % меланом развивается из родинок. Поэтому будьте особенно внимательны, если на коже появляется новое образование, наблюдайте за ним и немедленно обратитесь к врачу, если оно имеет необычную форму и быстро растет.

Дерматолог также подробно рассказывает о себорейных кератозах и папилломах. Себорейные кератозы – это доброкачественные образования на коже, которые появляются с возрастом и никогда не становятся злокачественными. Появление папиллом может быть связано с лишним весом и сахарным диабетом, но это совершенно эстетическая проблема, которую можно безопасно решить с помощью врачей.

Помните, что кожа является отражением вашего здоровья, поэтому общие рекомендации универсальны: не курите, питайтесь здоровой пищей и будьте физически активными!

ПОДКАСТ МОЖНО ПРОСЛУШАТЬ НА ЭСТОНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ.