ОТ РЕДАКЦИИ | Журналист, помни: Большой Брат не дремлет!

В законодательство Эстонии планируется внести изменения, обязывающие поставщиков медиа-услуг публиковать „беспристрастные и правдивые мнения“ в своих новостных программах. Как пояснила глава службы по вопросам информационного общества департамента Хелен Рохтла, „проверки на непредвзятость“ будут касаться „предпринимателей, которые действуют под видом медиа“. 2 июля Министерство культуры направило в более сорока различных организаций и учреждений законопроект об изменениях в правилах поставки медиа-услуг. Пока что это только законопроект, но сама инициатива вызывает тревогу.

В Средневековье у различных ремесленников обязательно имелись своих „цунфты“ - цеховые организации. Чтобы попасть в такую организацию, человек должен был сдать экзамен, чтобы подтверждал его квалификацию и профессиональные навыки. Далее цех, который представлял собой маленькое государство в государстве, сам регулировал работу своих членов и следил за тем, чтобы их деятельность отвечала необходимым профессиональным требованиям. Если же кто-то из работников такого цеха нарушал правила, собирался специальный суд, членами которого были цеховые старшины, наделенные исполнительной и судебной властью, который решал, как быть дальше. В этом отношении работа журналистов не сильно отличается от труда средневековых ремесленников: у нас так же существует ряд требований, которым должна отвечать работа журналиста и медиа организации в целом, есть свой „суд чести“ в виде Совета по прессе, который должен в случае необходимости проверить и проанализировать работу журналистов на предмет соблюдения требований и журналистской этики.