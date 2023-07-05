ФОТО | Полиция ищет пропавшего 61-летнего мужчину. Его жизнь может быть в опасности

Эндель вчера утром ушел из дома попечения в неизвестном направлении и до сегодняшнего дня не вернулся туда. Эндель передвигается пешком, его телефон выключен. Мужчина и раньше пропадал, тогда его находили в Таллинне.

Полицейские проверили возможные места пребывания мужчины, но до сих пор найти его не удалось.

Рост Энделя - 175 см, он среднего телосложения, у него короткие седые волосы. Уходя из дома попечения, он был одет в темную одежду.

Полиция просит всех, кто видел мужчину, сообщать об этом по номеру экстренной помощи 112.

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