ФОТО | Полиция ищет пропавшего 61-летнего мужчину. Его жизнь может быть в опасности
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Ляэне-Вирумаа в волости Тапа 61-летнего Энделя. Жизнь и здоровье мужчины могут быть в опасности.
Эндель вчера утром ушел из дома попечения в неизвестном направлении и до сегодняшнего дня не вернулся туда. Эндель передвигается пешком, его телефон выключен. Мужчина и раньше пропадал, тогда его находили в Таллинне.
Полицейские проверили возможные места пребывания мужчины, но до сих пор найти его не удалось.
Рост Энделя - 175 см, он среднего телосложения, у него короткие седые волосы. Уходя из дома попечения, он был одет в темную одежду.
Полиция просит всех, кто видел мужчину, сообщать об этом по номеру экстренной помощи 112.
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