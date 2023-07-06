06.07.2023, 11:40
Полиция нашла пропавшего 61-летнего мужчину(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду полиция просила помощи в поисках пропавшего в Ляэне-Вирумаа в волости Тапа 61-летнего Энделя. Сообщалось, что жизнь и здоровье мужчины могут быть в опасности.
Эндель во вторник утром ушел из дома попечения в неизвестном направлении и до среды не вернулся туда. Эндель передвигался пешком, его телефон был выключен. Мужчина и раньше пропадал, тогда его находили в Таллинне.
В четверг незадолго до полудня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что полицейские проверили один из возможных адресов в Таллинне и нашли Энделя. С ним все в порядке.
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