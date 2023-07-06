Полиция нашла пропавшего 61-летнего мужчину

Эндель во вторник утром ушел из дома попечения в неизвестном направлении и до среды не вернулся туда. Эндель передвигался пешком, его телефон был выключен. Мужчина и раньше пропадал, тогда его находили в Таллинне.

В четверг незадолго до полудня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что полицейские проверили один из возможных адресов в Таллинне и нашли Энделя. С ним все в порядке.

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