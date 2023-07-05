Дело „бердянских партизан“. Как погибли два подростка, которых обвинили в диверсии против России

„Правоохранительные органы“ оккупированного Россией Бердянска тогда заявили, что злоумышленники повредили электрооборудование системы координации движения и линии связи и положили на пути столб, чтобы составы сошли с рельсов.

— Как? — удивляется человек в черном. — Чтобы помешать ВС РФ. Опять-таки… он же снабжает железную дорогу. Железная дорога важна, надо было сломать.

— А зачем столб свалил? — снова голос за кадром.

— Одну опору пришлось оторвать. Ну, как пришлось… ее оторвали в общем. И мы закинули на железную дорогу вместе с проволоками.

— Был столб, он держался на двух опорах. Одной опоры уже нет. Вот от нее остатки… Значится, сначала первую перекусили, потом вторую… [вернее, ] вторые — их тут тоже две было. Но он [столб] держался все равно хорошо, пришлось ногой добивать. Вот… Потом он упал, линии пришлось перерезать.

Затем на видео склейка. Второй молодой человек продолжает рассказ:

— Значится, внутри были трансформаторы… Я их достал и вон туда закинул, — показывает рукой в сторону от железной дороги.

К новости прилагалось видео с участием двоих мужчин (или молодых людей) в черной одежде с заблюренными лицами.

16 декабря 2022 года российское государственное агентство РИА Новости сообщило: двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге. В материале этого не указывается, но речь шла о событиях, произошедших в сентябре прошлого года.

Обоих подростков долгие месяцы преследовали оккупационные власти Запорожской области, а обстоятельства их смерти не известны до сих пор.

Оккупационные власти Запорожской области назвали молодых людей „террористами“ и „боевиками“, а следственный комитет РФ возбудил против них два уголовных дела.

В Украине Тигран и Никита приобрели славу героев-мучеников: перед смертью один из них записал короткое видео, заканчивающееся словами „Слава Украине“.

А 13 декабря — за три дня до того, как РИА Новости опубликовало видео с Тиграном и Никитой возле железной дороги, — партизаны взорвали трансформаторную подстанцию, которая питала казармы российских военных, оставив их без света.

После того как ситуация немного „стабилизировалась“, в городе активизировалось партизанское движение. В Бердянске регулярно происходили покушения на видных коллаборантов: в сентябре прошлого года неизвестные расстреляли заместителя главы оккупационной администрации Олега Бойко с женой, 31 октября в результате взрыва был ранен заместитель назначенного россиянами „мэра“ Павел Ищук, а в январе этого года подорвали местную пророссийскую активистку Валентину Мамай.

Расположенный на побережье Азовского моря Бердянск, в котором до большой войны проживали больше ста тысяч жителей, стал одним из первых городов, оккупированных российскими военными в самом начале вторжения — 28 февраля 2022 года. Но жители города долго протестовали против оккупантов, регулярно выходив на митинги. Российские военные разгоняли демонстрации стрельбой в воздух, задерживали и избивали протестующих.

Удивительно, но никакую меру пресечения подросткам тогда не избрали — просто обязали каждый день отмечаться в прокуратуре города. Это может быть связано с тем, что следователи не ожидали, что подростки смогут как-то повлиять на их расследование. Хотя в других ситуациях местные военные и оккупационная полиция обычно помещали людей в камеры по мельчайшему подозрению.

Но на этом видео — двое подростков: 16-летние друзья Тигран Оганнисян и Никита Ханганов. В этом уверены их родственники и знакомые.

РИА Новости утверждало, что Россия открыла уголовное дело по статье „Диверсия“ — наказание по ней на тот момент предполагало до 15 лет лишения свободы. Имена подозреваемых не назывались: в публикации о них писали как о „двух жителях Бердянска“, „злоумышленниках“ и „подозреваемых“. И нигде не указывалось, что они — несовершеннолетние.

Мать Тиграна Оксана Староверова в разговоре с украинской журналисткой Яниной Соколовой рассказала, что в первые дни после начала большой войны Тигран даже ходил в военкомат, но 15-летнего в ту пору мальчика отправили восвояси. Тем не менее симпатий к Украине Тигран от окружающих особо не скрывал.

После того как Россия оккупировала Бердянск, выезд в сторону Киева стал сначала очень проблематичным, а потом — и вовсе невозможным. Семья ради здоровья девочки решила уехать в Германию и продолжить лечение там. Тигран, несмотря на уговоры, выезжать отказался и остался в родном городе с бабушкой.

Никита жил в Бердянске со своими родителями, а Тигран — с мамой, отчимом, двумя их детьми и бабушкой. У сестры Тиграна серьезные проблемы со здоровьем — семья регулярно ездила в Киев для лечения дочери.

Никита, судя по всему, занимался сразу в нескольких кружках бердянского Клуба детского и юношеского творчества „Звездный“ — два раз побеждал в организованных в городе конкурсах воздушных змеев, участвовал в фестивалях детского творчества как чтец-декламатор.

Бывшая учительница Тиграна в разговоре с Би-би-си охарактеризовала его как „спокойного и целеустремленного, при этом внутренне бойкого“: „Он просил покупать книги по истории [Украины] ему на праздники“. Поэтому родные советовали ему стать в будущем преподавателем истории, но подросток говорил, что хочет быть военным.

Родственники описывают Тиграна как начитанного, увлекавшегося историей — он даже представлял свою школу на олимпиадах по этому предмету.

Оба подростка ходили в одну и ту же общеобразовательную школу — бердянскую № 7 — и жили недалеко от нее.

Тигран и Никита родились в один 2006 год: Тигран в августе, а Никита — 25 июня. До семнадцатого дня рождения он не дожил один день.

В сообщении Центра особо отмечалось, что подобные акции совершаются опытными военными, а „неподготовленных“ людей просили не подвергать себя опасности.

По данным Центра национального сопротивления, организованного Силами специальных операций ВСУ для координации партизанского и подпольного движений, после этого инцидента проверки местных жителей усилились, но найти ответственных не смогли.

Но подростков не оставили в покое — у них дома регулярно устраивали обыски, и родные подозревают, что время от времени за молодыми людьми организовывалась слежка. Но официально еще несколько месяцев никакого обвинения им не предъявляли.

Вскоре после освобождения Тиграна военные вернулись за его одноклассником Никитой. Его вместе с отцом увезли в полицейский участок, допросили и отпустили — также под обязательство отмечаться в прокуратуре.

После освобождения Тигран рассказал семье, что во время заключения его пытали током, вывозили в поле и имитировали расстрел, постоянно спрашивая: „Так ты партизаном вздумал быть?“

Бабушка приезжала туда каждый день, но увидеться с внуком ей не разрешили. На третий день у Тиграна поднялась температура, и бабушке разрешили принести ему передачу.

Несколько дней Тиграна содержали в массивном четырехэтажном здании полиции на Греческой улице в центре Бердянска, в общей камере с совершеннолетними гражданскими заложниками — украинцами, которых российские военные захватили во время войны, — без обвинений и судов.

В тот же день российские военные пришли домой к Никите Ханганову, но никого там не застали и ушли.

Силовики объяснили это тем, что в доме живет „опасный террорист“. В процессе, по словам Пантелеевой, они ударили пожилую бабушку Тиграна, подросток заступился за нее и тоже получил удар. После чего ему накинули мешок на голову и увезли в неизвестном направлении.

„Ночью к дому Тиграна приехал целый караван машин — КамАЗ, джипы, вооруженные люди, собаки. Обыск длился целую ночь. Конфисковали всю технику, вынесли даже продукты“, — рассказывает Пантелеева.

Проблемы у молодых людей начались 30 сентября прошлого года, говорит Анастасия Пантелеева, представитель правозащитной организации „Медийная инициатива за права человека“, занимающейся делом подростков.

„Они [с Никитой были] за Украину. Срывали плакаты русских, всячески отстаивали свою позицию, чем и были неудобны“, — рассказывает их бывшая преподавательница.

После этого Оксана каждый день ходила к местным следователям, прося отменить подписку. В конце концов уехать из города разрешили всем, кроме Тиграна. И даже с этим разрешением на выезд машину Оксаны на блокпостах тщательно обыскивали, объясняя, что ищут некоего 16-летнего парня.

Со слов Оксаны, их привезли на погранпункт в Ростовской области и передали в руки самопровозглашенной ДНР. Те отвезли семью в Мариуполь, еще раз обыскали, после чего вернули в Бердянск. Младших детей отдали бабушке, Оксану с мужем и Тиграна закрыли в камерах. На следующий день их заставили расписаться в подписке о невыезде, после чего отпустили домой.

„Мы тронулись своим авто, — рассказывала Оксана правозащитникам. — Сначала прошли фильтрацию в Мангуше, затем пересекли границу в Ростове. Но в Таганроге нас остановила российская ГАИ — объяснили, что по требованию ростовской таможни. Они вывели Тиграна из машины и забрали в полицейский участок, где допрашивали пять часов. Дальше меня и Тиграна отвезли в отдел МВД России в селе Покровское. Через некоторое время приехали военные из Краснодарского края. Увидев нас, они удивились. Сказали, что им поступило сообщение об опасных преступниках, пытающихся скрыться. Нас с Тиграном посадили в военную машину“.

Проведя в Бердянске несколько дней, они двинулись назад — снова через Россию: выехать на подконтрольную Киеву территорию Украины через линию фронта и тогда, и сейчас практически невозможно.

И действительно, в январе вся семья — мама, отчим и двое маленьких детей — приехала из Германии, чтобы попытаться забрать Тиграна.

„Маму Тиграна сейчас осуждают, хотят обгадить, — считает подруга семьи, попросившая об анонимности. — Но мама делала все возможное, чтобы его вывезти“.

Именно тогда РИА Новости опубликовало то самое видео с заблюренными лицами Тиграна и Никиты, которые признаются, что устроили диверсию на железной дороге.

„В декабре им сказали снять на камеру признание — и тогда их отпустят“, — позже расскажет мама Тиграна „Украинской правде“.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что призвал Международный комитет Красного Креста срочно посетить Бердянск, встретиться с молодыми людьми и сделать все для их выезда с оккупированной территории.

Перспектива передачи дела Тиграна и Никиты в суд активизировала усилия украинских правозащитников, и до того отслеживавших этот кейс. Благодаря их работе о судьбе подростков стало известно в Европе и Соединенных Штатах. Твит в защиту Тиграна и Никиты выпустил Госдеп США.

Непонятно, как вообще Россия собиралась судить молодых людей — на оккупированных территориях не создана даже видимость полноценной судебной системы. Подростков, вероятно, могли увезти в один из российских регионов, где возможность их адекватной защиты была бы еще более призрачной.

Подросткам назначили адвокатов. Один из них, по данным семьи Тиграна, призывал молодых людей признать вину. Второй просто бездействовал. Родственники Тиграна и Никиты пытались найти независимых адвокатов, но работать по этому делу никто не соглашался — слишком велик риск самому попасть под репрессии.

Адвокат Тиграна и мать мальчика утверждают, что ветка железной дороги, на которой якобы учинили диверсию подростки, давно была нефункционирующей. Тем не менее обвинение посчитало, что это не так, и даже прикинуло сумму убытков, нанесенную действиями Тиграна и Никиты — около 27 тысяч рублей (275 евро).

В обвинительном заключении говорится, что в сентябре прошлого года Тигран и Никита „вступили в сговор“, чтобы оказывать поддержку вооруженным силам Украины, после чего повредили железнодорожные пути, чтобы отрезать обеспечение для российских военных.

Жизнь подростков после этого особо не поменялась: они каждый день ходили отмечаться в прокуратуру, время от времени их снова допрашивали. Разве что 7 апреля их вывезли в Ростов на психолого-психиатрическую экспертизу, результатов которой адвокат не видел. Имя специалиста, проводившего эту экспертизу, тоже не известно. Формально к этому моменту никаких официальных обвинений им не предъявляли.

Примерно в то же время о перестрелке в Бердянске сообщил Владимир Рогов — пророссийский активист, глава запорожского движения „Мы вместе с Россией“, называющий себя „членом главного совета ВГА Запорожской области“.

„Я услышала, так как окно открыто и телевизор был не включен. И мои собаки залаяли на эти звуки. Помню, что звуки начались, и все [в чатах] сразу пишут: что это? Стреляют? Или ПВО? А слышно было во многих районах города“, — рассказывает Анастасия, еще одна жительница Бердянска.

Около 19:17 жительница Бердянска Елена (имя изменено из соображений безопасности) услышала непонятные звуки. Сначала она подумала, что это двигатель машины не заводится. Звуки раздавались в районе самого большого парка города — имени лейтенанта Шмидта в центре Бердянска.

Вечером того же дня за Тиграном зашел Никита. Подростки сказали, что пойдут погулять: на следующий день у Никиты был день рождения, они хотели подыскать место, в котором могли бы посидеть. Тигран даже позвонил маме, они спокойно поговорили, ничего необычного в голосе и настроении сына она не заметила.

24 июня они все же вернулись домой. К Тиграну тут же приехал следователь, у них состоялся длинный разговор наедине. О чем именно они говорили — неизвестно.

В июне к Тиграну домой приехал следователь с вооруженным конвоем. Но Тиграну удалось улизнуть из дома в компании Никиты. Некоторое время они скрывались от преследования оккупационной полиции.

Тигран и Никита продолжали каждый день отмечаться в прокуратуре.

Международный резонанс очень обрадовал семью Тиграна. Мама подростка звонила ему и говорила, что выезд с оккупированной территории превратился просто в вопрос времени.

Наконец, 15 июня специальную резолюцию с требованием прекратить уголовное дело против Ханганова и Оганнисяна и позволить им выехать на контролируемую Киевом территорию принял Европейский парламент.

На этой записи молодой человек с оружием в руках находится в помещении с потрескавшимися стенами и мусором на полу. Он нервно оглядывается по сторонам. В его руках — автомат Калашникова, на руках — вероятно, следы крови. Он отрывисто произносит: „Двоих точно. Все, это смерть, пацаны. Прощайте!“. После короткой паузы он сжимает кулак в тактической перчатке и выкрикивает „Слава Украине!“

Огромному резонансу инцидента особенно способствовало то, что еще в тот же вечер украинские телеграм-каналы начали распространять видео, записанное Тиграном за минуты до гибели.

Новость об убийстве подростков тут же растиражировали украинские СМИ. Их заметки по этому поводу различались: одни писали, что Тигран и Никита перед смертью убили полицейского и гражданского, другие — и эту версию позже повторит уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, — что подростки убили российского военного и полицейского-коллаборанта.

Видимо, именно Тиграна пытались описать в чатах местные жители: у него действительно темные волосы, стрижка не короткая. Руки, правда, не перемотанные — на них были перчатки, но с некоторого расстояния можно было принять за намотку. Но откуда взялось описание коричневой рубашки — неизвестно. По свидетельствам, доступным на этот момент, понятно, что Тигран был в черной майке, а его друг Никита — в голубой футболке.

Рогов назвал имя одного из убитых „проукраинских террористов“ — „ранее задерживаемый за антироссийскую деятельность Тигран Оганесян“. Украинские СМИ тут же предположили, что Рогов неправильно написал фамилию Оганнисяна, и что вторым убитым может быть его одноклассник и друг, проходящий с ним по одному уголовному делу, — Никита Ханганов.

Уже через час Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил свою версию происшедшего: „Примерно в 19 часов, когда население отдыхало с семьями на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов. […] Террористы были блокированы и уничтожены“.

На одном из них Тигран, находясь в том же помещении, что и на разошедшемся по соцсетям видео, взволнованно произносит: „Привет, брат. Мы убили несколько русаков“.

Вскоре после первоначальных сообщений о гибели подростков в интернете появились еще несколько сообщений, предположительно записанных Тиграном перед смертью. Их содержание удивило родственников и правозащитников.

Друзья и знакомые семей убитых подростков тоже осторожны в высказываниях: „Мы не хотим навредить тем, кто остался на оккупированной территории“.

В вечер перестрелки силовики задержали бабушку Тиграна и родителей Никиты. В полицейском участке они провели почти сутки. Общение с ними сейчас затруднено.

Однако фактом является то, что достоверных сведений о том, что именно произошло вечером 24 июня в центре Бердянска, до сих пор нет. С одной стороны, у представителей официального Киева нет доступа к оккупированным территориям Запорожской области. С другой — российская сторона озвучила уже как минимум две версии событий, которые привели к гибели Тиграна и Никиты.

Глава украинской администрации Бердянска Виктория Галицина пообещала, что после деоккупации города родной школе подростков будут присвоены их имена.

Лицо Тиграна, произносящего „Это смерть, пацаны! Слава Украине!“, заполонило соцсети. В интернете появились призывы присвоить Оганнисяну и Ханганову звания героев Украины посмертно. На сайте Запорожского городского совета появилась петиция о переименовании в честь подростков двух улиц областного центра. Вопрос о появлении улицы „Героев Бердянска“ подняли на сессии Ужгородского горсовета.

Пользователи украинских соцсетей трактовали ситуацию однозначно: двое подростков были безжалостно убиты за свою проукраинскую позицию российскими силовиками. Дмитрий Лубинец даже использовал для описания случившегося слова „внесудебная казнь“.

Где именно было снято видео — неизвестно, но в районе парка, где происходила стрельба, есть несколько заброшенных зданий. Двое местных жителей сказали Би-би-си, что видео могло быть снято в заброшенном доме быта на улице Шмидта, совсем рядом с парком.

Тем не менее аватарка этого профиля оформлена в сине-желтых цветах украинского флага и в красно-черных, использовавшихся Украинской повстанческой армией, „бандеровцами“. Центральный элемент аватарки — геральдический знак „Крюк“ — эмблема полка „Азов“ (российскими властями назван террористической организацией и запрещен). В то же время схожая по начертанию руна „Волфсангель“ использовалась немецкими нацистами и последователями их идей. Что именно имел в виду Никита, выбирая себе такую аватарку, неизвестно, но в описании его профиля сказано: „Националист, сексист, расист, гомофоб и просто Никита“.

В инстаграме сохранился старый профиль Никиты Ханганова с единственной его фотографией, датированной июлем 2020 года. Би-би-си не может однозначно подтвердить аутентичность этого профиля: его фолловят всего 19 человек, по меньшей мере семеро из которых имеют индийские имена и/или фамилии.

Несмотря на то, что возможная приверженность парней ультраправой идеологии стала сюрпризом для их родственников, есть признаки того, что они вели тайную жизнь, о которой не было известно окружающим их взрослым.

Именно поэтому Яковлев считает, что оригиналы сообщений Тиграна нужно изучить на предмет возможного монтажа. На сегодняшний день не известно, ни кто был получателем предсмертных сообщений Тиграна, ни кто и с какой целью выложил их в интернет.

„Когда я слушал это, мне именно этот возглас (имеется в виду нацистское приветствие и слова „Слава белой расе“) показался очень вялым. Тигран был весь на адреналине, а именно эти слова он сказал очень вяло. Возможно, это кто-то нарезал (имеется в виду, что сообщение Тиграна могло подвергнуться монтажу — Би-би-си)“, — говорит украинский адвокат семьи Тиграна, представитель „Медийной инициативы за права человека“ Андрей Яковлев.

Родственники и защитники парней говорят, что никогда не слышали, чтобы подростки придерживались правых взглядов. Тем более удивительно, что перед смертью Тигран, наполовину армянин, провозглашал лозунги о превосходстве белой расы.

Во втором мы слышим слова: „В натуре, у меня тут автомат лежит, я кровью истекаю, меня ранили… Ну, как… В общем я сейчас умру и мой кент тоже умрет. (Дальше следует нацистское приветствие). Слава белой расе. Скинешь эти сообщения моим родителям, скажи, что я их люблю“.

Другие два сообщения — голосовые. В первом, коротком, Тигран говорит: „Услышишь в новостях: Бердянск“.

Вероятно, оно было записано первым и объясняет, чего именно касается фраза Тиграна „двоих точно“ из первого видеосообщения.

29 июня подконтрольные России следственные органы в Запорожской области возбудили против Никиты Ханганова и Тиграна Оганнисяна новое уголовное дело по статьям „убийство из хулиганских побуждений“, „хищение оружия“, „посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов“.

Би-би-си пыталась получить более подробные комментарии по этому поводу у Евгения Карася, но он перестал отвечать на сообщения.

Представители „Медийной инициативы за права человека“ — организации, которая с самого начала поддерживала семьи подростков и продолжает заниматься делом об их гибели в настоящее время, — заявили Би-би-си, что сторонники Карася начали травлю против них в соцсетях и в телеграме.

Никаких других доказательств того, что Тигран и Никита сотрудничали с перечисленными ультраправыми организациями — до начала большой войны или во время российской оккупации Бердянска, Би-би-си обнаружить не удалось.

В своем посте Карась опубликовал фотографии Тиграна и Никиты с ножами в руках. На другой его фотографии — подростки с закрытыми лицами вешают на стену постеры с надписью: „Увидел закладчика — дай ему подсрачник“. Эту фразу часто использовали члены организаций, боровшихся против распространения наркотиков в городской среде. Распознать, кто именно изображен на этом снимке и где он сделан, не представляется возможным.

„До войны ребята выходили вечером, сжимали в руках баллончики с краской и смывали нечисть с улиц своего города, принимали активное участие в рейдах против наркоторговцев и наркорекламы… Их захватывали приключения, честь, спорт идея великой Украины“, — утверждает Карась, добавляя, что „два молодых козака“ убили в бою „двух российских оккупантов“.

Спустя два дня после гибели Тиграна и Никиты лидер украинского праворадикального движения „Основа будущего“ (бывшая „С14“, которая до большой войны приобрела известность, в частности, из-за атак на ромские лагеря и на лиц, которых члены организации считала сепаратистами), ныне участник украинско-российской войны Евгений Карась заявил, что Оганнисян и Ханганов были сторонниками ультраправых и националистических движений, симпатизировали ультраправой организации „Традиция и порядок“ и сотрудничали с его „Основой будущего“.

Тем не менее, продолжает журналист российского канала, именно посредством современных технологий украинские спецслужбы промывают мозги детям и толкают их на путь преступлений.

Согласно ей, Тигран Оганнисян „был завербован украинскими спецслужбами, чтобы он совершал теракты“. Некий школьник Антон — его лицо в сюжете было скрыто — утверждал, что одним из кураторов Тиграна из СБУ был командир их взвода в веб-игре в „танки“. Эта версия выглядит не очень правдоподобно хотя бы по причине плохого качества интернета в Бердянске: местные жители в разговоре с Би-би-си постоянно жаловались на проблему с простой загрузкой сайтов, а также сообщали о периодическом отсутствии связи.

Стройная версия оккупационных властей — малолетние террористы открыли стрельбу в центре города, убили одного человека и ранили еще нескольких, были заблокированы, а затем ликвидированы — была неожиданно дезавуирована 2 июля, когда арабская редакция российского пропагандистского канала RT рассказала зрителям другую версию происшедшего.

Далее следует типичная для подобных документов формулировка: „отказались подчиниться законным и обоснованным требованиям сотрудников правоохранительных органов сдаться и сложить оружие, вследствие чего были ликвидированы“.

После этого, согласно сообщению, Тигран и Никита спрятались на третьем этаже заброшенного дома.

„Далее по пути следования несовершеннолетний Ханганов… беспричинно произвел из ранее похищенного и снаряженного автоматического оружия выстрел в вышедшего им навстречу незнакомого мужчину. Последний от полученного огнестрельного ранения скончался на месте происшествия“, — утверждается в пресс-релизе.

Из обнародованного российскими оккупационными властями пресс-релиза следует, что, покидая место событий, они стреляли из этого оружия, ранив как минимум троих людей.

По версии обвинения, Ханганов и Оганнисян „договорились похитить у сотрудника полиции оружие“. Они приехали к зданию отдела по вопросам миграции в нескольких кварталах от парка имени Шмидта. Там они ранили ножом полицейского и забрали его „табельное снаряженное оружие“ (по одной версии, речь идет об автомате, по другой — подростки завладели автоматом и пистолетом).

Не меньше вопросов и к озвученными россиянами версиям. Украинский адвокат семьи Андрей Яковлев в принципе сомневается, что Никита и Тигран могли пойти на самоубийственный в прямом смысле этого слова шаг — средь бела дня, в оживленном месте, в котором всегда полно людей с оружием, отобрать автомат у полицейского.

Версия о „подставе“ от ФСБ выглядит конспирологически. Уголовное дело против молодых людей расследовалось более полугода, его вот-вот должны были передать в суд. В этих обстоятельствах сложная и рискованная схема, итогом которой стала смерть двух подростков, чьей судьбой интересовались даже в Госдепе и Европарламенте, — не совсем невероятное, но по меньшей мере нелогичное решение.

Би-би-си направила запрос в Следственный комитет России с просьбой прокомментировать различные версии произошедшего, а также утверждения о пытках Тиграна Оганнисяна и ожидает ответа.

„Случившееся — целиком и полностью спланированная акция ФСБ России, — говорится в этом посте. — Все просто. Российские уроды поставили ребят перед выбором: или смерть на подвале, или бери оружие и иди стреляй. Сознательно зная дальнейший ход развития событий“.

Наконец, в проукраинских телеграм-каналах популярной была другая версия произошедшего, описанная в канале „Бердянская партизанская армия“.

Вопросы о том, кто именно был адресатом сообщения Тиграна, а также уголовное дело о диверсии, возбужденное против молодых людей, в сюжете не упоминаются.

„Тигран ранил сотрудника правоохранительных органов и убил мирного жителя. После чего он застрелил своего напарника и себя“, — говорит журналист в закадровом тексте.

После склейки Тигран говорит: „Извините, я в ту полицию не могу сдаться. Я застрелюсь“.

В этом сюжете показано еще одно видеосообщение, записанное в той самой „заброшке“. „Привет, Александр (или Александра — Би-би-си)! Автомат“, — говорит на нем Тигран и демонстрирует оружие. Рядом с ним на корточках сидит парень в голубой футболке — судя по всему, Никита.

„Этой версией они пытаются нас запутать. Как с малайзийским „Боингом“ (МН17) было: россияне вбросили множество версий, включая самые невероятные, чтобы максимально скрыть настоящую версию событий“, — считает Яковлев.

Зачем тогда россияне вбрасывают версию о самоубийстве после того, как уже, казалось, сошлись на том, что молодых людей убили силовики?

Анализируя версию о самоубийстве, адвокат Андрей Яковлев ссылается на фотографии тел Тиграна и Никиты, размещенные неизвестными лицами в интернете: у обоих есть ранения головы, у Тиграна видно пулевое ранение в область сердца. Это, говорит Яковлев, позволяет предположить, что „выстрелы наносились профессионалами, кучно и прицельно, в жизненно важные места“.

Версия о самоубийстве подростков выглядит не очень убедительно, во-первых, из-за того, что ее в своей публичной коммуникации несколько дней фактически отвергали представители оккупационных властей. По их словам, подростки погибли в результате легитимной операции против вооруженных террористов.

Это, говорит Яковлев, ставит под сомнение версию о том, что его расстреляли Никита с Тиграном: не исключено, что в перестрелке во время погони его убили российские силовики — случайно или по какой-то причине посчитав сообщником убегающих парней.

Вызывают вопросы и обстоятельства смерти 24-летнего Егора Демченко — единственной подтвержденной жертвы стрельбы, якобы открытой Никитой и Тиграном. Это он, по версии оккупационных властей, вышел убегающим подросткам навстречу и был ими убит. Однако, по сведениям адвоката Андрея Яковлева (он не раскрывает свои источники из соображений их безопасности), Демченко был убит выстрелом в спину.

Близкие подростков, вспоминая последние дни их жизни, не говорят ни о каких тревожных признаках в их поведении. В роковой день 24 июня они вышли искать место для празднования 17-летия Никиты. Примерно за полчаса до стрельбы Тигран разговаривал с мамой, рассказывал о том, что вместе с Никитой ел шаурму. Хотя, признает адвокат, во время их прогулки могло случиться что-то, что радикально изменило их планы.

Без похорон

Адвокат полагает, что российские власти сейчас пытаются всякой ценой скрыть, что именно произошло вечером 24 июня в центре Бердянска.

„Они не хотят, чтобы весь мир убедился: они даже не пытались задержать парней с сохранением их жизни. Если бы это была полицейская операция, мы бы увидели раны рук, ног. Но по характеру имеющихся поражений можно увидеть, что все выстрелы были несовместимыми с жизнью — это будет очевидно, когда все увидят тела“, — говорит он.

Проблема в том, что тела убитых Тиграна и Никиты до сих пор не выданы их родственникам.

По первой информации, похороны подростков должны были состояться еще 29 июня, но морг просто отказался отдавать родным погибших их тела, а подруга семьи Тиграна рассказала, что здание морга помещено под усиленную военную охрану.

Формально проволочку с похоронами объясняют тем, что, поскольку на погибших заведено уголовное дело, нужна разрешающая „бумажка“ от следователей, которые занимаются этим делом в Мелитополе, а они по неизвестной причине не выдают этот документ.

30 июня, по данным украинских правозащитников, тела подростков были вывезены в Мелитополь на дополнительную экспертизу. Однако доверять этой информации безоговорочно не стоит, добавляют они: судя по имеющейся информации, охрану с бердянского морга до сих пор не сняли.

„Я считаю, что своим поведением россияне просто стремятся оправдаться перед всем миром. Эта ситуация в Бердянске показывает, что на оккупированных территориях живут молодые ребята, которые ненавидят Россию. Поэтому россияне будут или всячески отрицать этот факт, или любыми способами таких ребят дискредитировать, — говорит Андрей Яковлев. — Тем более россияне понимают, насколько чувствителен вопрос детей на оккупированных территориях, и ордер на арест Владимира Путина тому лишнее доказательство“.

Уголовное дело по поводу убийства Никиты Ханганова и Тиграна Оганнисяна завели и украинские правоохранители, однако отсутствие доступа на оккупированную территорию сильно ограничивает их возможности.

Правозащитники, сопровождавшие дело подростков до их гибели, намереваются независимо собирать доказательства для того, чтобы установить обстоятельства их смерти.

Дата похорон Никиты и Тиграна до сих не определена.