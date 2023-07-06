Экс-ведущий ETV+ работает в кипрском футболе: Кокорин, русские садики и разговор с Ургантом на эстонском(11)
В конце 2018 года ты ушел из ETV+, где вел вечернюю передачу „Дозорцев на ночь“. Что было дальше?
Я занимался коммуникационным маркетингом, снимали видеорекламу, делали контент. В 2020 году получил предложение возглавить отдел маркетинга футбольного клуба „Арис“ на Кипре. Тогда они играли на лигу ниже, чем сейчас. Почти год я занимался проектом на дистанции, прилетая часто на Кипр. Впоследствии стало понятно, что на дистанции сложно держать интенсивность, поэтому переехал сюда. Живу в Лимасоле почти два года.
„Арис“ в этом году впервые в истории занял первое место в чемпионате. Пару лет назад команду приобрел белорус Владимир Федоров, ты из Беларуси, у вас главный тренер из Беларуси - Александр Шпилевский, спортивный директор академии Никита Ковальчук из России, играет россиянин Александр Кокорин. Ваш клуб для русскоязычных любителей футбола на Кипре?
Вообще нет. У нас традиционный кипрский клуб. Его основная часть аудитории - киприоты, так было, есть и будет. У нас есть несколько направлений работы с аудиторией. Основное - киприоты, это их клуб. Также работаем с детьми, это будущее клуба - со школами, молодыми футболистами, болельщиками. Еще мы строим самую широкую сеть академий на Кипре, сейчас уже около 1500 ребят занимаются у нас.
Другое наше направление - работа с экспатами, с кем мы общаемся на русском языке. Сюда переезжают люди из Беларуси, России, Эстонии, Молдавии. Они здесь живут и работают. Но ни один из клубов не обращал на них внимания, не общался с ними, не рассказывал о футболе. Для 95% этой аудитории „Арис“ - это первый клуб в их жизни, за который они болеют. Многие из них сотрудники ИТ-компаний, и они никогда не были на футболе, до знакомства с „Арисом“.
В клубе мы применяем только профессиональный подход, в неспешном киприотском стиле не работаем. Да, возможно, из-за этого многие страдают, но ничего не поделать. Когда я приехал знакомиться с командой в системе и рассказывать про принципы работы, планы и задачи - мне сказали только одно: здесь никто так не делает. Мне было все равно. Работать нужно быстро и качественно.
После начала войны в Украине на Кипр переехало много людей из России. Как сейчас живет остров?
Экспатов здесь было и до этого много. Естественно, последняя волна миграции вдвое увеличила количество людей, приехавших сюда. Лимасол - традиционное место для профессиональной миграции, здесь есть бизнес-центры, море, хорошее жилье (население города около 250 тысяч человек, из которых около 20% - русскоговорящие, - RusDelfi).
Как обычно меняется любая территория, когда приезжает много людей - увеличиваются цена на жилье и исчезают арендные машины. Также быстро сокращаются свободные места в детских садах и школах (смеется).
Бывает такое, что заходишь в бар и там все разговаривают по-русски?
Бывает. Есть районы, где на улице очень много русскоязычной речи, много на украинском разговаривают.
Появились русскоязычные садики?
Они и раньше были. Сейчас эти проекты масштабируются, или открываются новые. Просто скорость переезда людей сильно выше, чем возможность открывать образовательную организацию.
Есть сложности с банками и документами? В Эстонии это стало сложнее после войны.
Я уверен, что так. В Эстонию нельзя заехать даже по туристической визе. На Кипре сама система банковская менее развита, чем в Эстонии. Тут проблемы другого рода: много бюрократии. Должны быть основания, чтобы открыть счет. К тому же здесь тепло, море. Жизнь течет медленно, неспешно, без суеты. Люди живут в свое удовольствие, а не для работы. Я со многими экспатами разговаривал, и многие задумываются, может, так и нужно. Это мы всегда скачем на единороге впереди всего потока. А люди здесь наслаждаются солнцем, сложно их осудить за это.
Наверняка были истории, как подключали интернет несколько недель?
Это классика. Мне нужно было провести интернет и подключить телевидение. Я думал, что это произойдет часа за два, но нет. Мне нужно было ехать в офис телекомпании, написать заявление на бумаге. Мне сказали, что где-то через две недели приедет мастер и только в восемь утра. Выбрать время было нельзя. Тут вообще все происходит с восьми утра и максимум до часу дня. Почта в пятницу работает до двух часов дня. Это я в Эстонии удивлялся, что люди уходят с работы в пять часов вечера, видимо, рано начал удивляться.
Как ты к этому относишься?
Философски, с юмором.
Интернет провели в итоге?
Мастер приехал через две недели не в 8, а в 9:30, немного опоздал. Когда приехал, он сказал, что на горе сломалась какая-то антенна. И нужно сообщить в управление, чтобы починить антенну. Я спрашиваю, как долго это займет? Мне ответили, недели две. А потом нужно будет назначить новую встречу. Подключение интернета может растянуться месяца на два.
Потом я позвонил в русскоязычный сервис и мне в тот же день все подключили.
Сколько стоит снять квартиру на Кипре?
Цены сильно меняются. Думаю, однокомнатную за 1500 евро можно снять.
Почему так дорого?
Лимасол - самая популярная точка притяжения. Да, здесь нет аэропорта, но до него 40 минут. Зато здесь море, школы, бизнес-центры. Все компании и сотрудники стремились сюда. Есть другие города: Пафос, Ларнака. Там только развивается бизнес-среда. Там значительно дешевле, многие оттуда ездят на работу в Лимасол.
В июне ты опубликовал видео, где говоришь Ивану Урганту „Tere, kuidas läheb?“ На фоне стоит фото, сделанное за столом передачи „Дозорцев на ночь“ на ETV+. Что это было? (смотрите здесь)
Эта встреча должна была состояться. Весь период существования проекта „Дозорцев на ночь“, особенно на его старте, многие писали, что это как „Вечерний Ургант“, но не „Вечерний Ургант“. Мы вот с Ваней встретились на одном мероприятии, пообщались, прекрасно провели время. А где это было, не могу сказать, это было частное мероприятие.
Ты сказал, что у Урганта эстонские корни.
Иван Андреевич говорит, что его фамилия имеет эстонское происхождение (бабушка Ивана - актриса Нина Ургант - родилась в Луге, недалеко от границы с Эстонией, в этом месте проживало немало эстонцев - прим. RusDelfi). Поэтому я задал ему вопрос на эстонском.
Что он сказал про передачу?
Все замечательно. Ему понравилось. Мы прекрасно говорили, я взял у него „интервью“, посмешили гостей.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.