В Ласнамяэ состоялись первые бесплатные тренировки по футболу для детей

„Жители Ласнамяэ проявляют большой интерес к занятиям футболом. Именно поэтому мы являемся единственным районом в городе, где действует так много различных футбольных клубов. По этой же причине районная управа планирует в ближайшем будущем построить новый стадион по адресу ул. Пунане, 69. Я рада, что на территории нашего района действуют разные футбольные клубы, наряду с основной деятельностью принимающие активное участие в районных мероприятиях, в данном случае – в юбилейной программе“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На протяжении июля по вторникам и четвергам на стадионе спортивного комплекса Ласнамяэ (ул. Паэ, 1) проходят бесплатные футбольные тренировки. К участию приглашаются дети в возрасте от 5 до 11 лет.

Первая футбольная тренировка, состоявшаяся 4 июля под руководством представителей ФК „Таллинн“, прошла с большим успехом. Дети смогли проверить на практике освоенные ранее технику и навыки владения мячом, а также приобрести новые знания.

Бесплатные показательные тренировки проводят ФК „Таллинн“, футбольная школа „Инфонет“, ФК „Левадия“ и ФК „Арарат“. Каждый клуб в течение недели проведет две футбольные тренировки продолжительностью по 1,5 часа.

Программа тренировок:

06.07 в 11:00 ФК „Таллинн“

11.07 и 13.07 в 11:00 Футбольная школа „Инфонет“

18.07 и 20.07 в 11:00 ФК „Левадия“

25.07 и 27.07 в 11:00 ФК „Арарат“

Участие в тренировках бесплатное, необходима предварительная регистрация по номеру телефона 645 7700, либо по ссылке https://forms.gle/Z8G6Nf9nBhXhB8Yy8 .

Юбилейная программа продлится в Ласнамяэ с мая по сентябрь и включает более 50 различных мероприятий и событий. Общую информацию о программе можно найти на сайте ( www.tallinn.ee/ru/lasnamäe ) и в социальной сети управы района Ласнамяэ ( www.facebook.com/lasnamae.ru ). Детальная информация о каждом отдельном событии будет публиковаться в электронных каналах и районной газете за некоторое время до начала мероприятия.

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