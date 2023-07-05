За рубежом
05.07.2023, 12:45

„Нельзя пользоваться стратегией Путина!“ Анна Монгайт: рижский суд над „Дождем“, уроки и травмы Латвии

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Анна Монгайт
Анна Монгайт
ФОТО: Delfi Meedia

Рижский окружной административный суд оставил в силе ануллирование лицензии телеканала „Дождь“. В конце июля журналисты уезжают в Амстердам. Портал Delfi.lv попросил журналиста и креативного продюсера телеканала „Дождь“ Анну Монгайт прокомментировать последние события, а также подвести итоги жизни в Латвии — как прошел год, что запомнят, что постараются забыть, будут ли приезжать, какие уроки получили и чему стоит поучиться Латвии.

Свобода слова может быть ограничена в случае нарушения запрета на обращения, угрожающие национальной безопасности или общественному порядку или безопасности“ - так Рижский окружной административный суд объяснил свое решение оставить в силе ануллирование лицензии независимого российского телеканала „Дождь“ в Латвии.

Оказавшийся в вынужденной эмиграции телеканал „Дождь“ начал работу из Латвии летом прошлого года. В декабре решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) аннулировало его лицензию на вещание в стране. По утверждению главы NEPLP Иварса Аболиньша, на основании заключения Службы государственной безопасности Латвии.

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