05.07.2023, 07:17
Жуткая трагедия: отец насмерть сбил своего годовалого ребенка(4)
ФОТО: DELFI / RITA GEČIŪNAITĖ
В Клайпедском районе Литвы во вторник вечером произошла ужасная трагедия. Автомобиль VW Passat, которым управлял молодой мужчина (1993 г.р.), заезжая во двор, насмерть сбил ребенка (2022 г.р.).
Департамент полиции сообщил, что несчастье произошло 4 июля в 18.47 в деревне Шлапшиле (Клайпедский район). Ребенка насмерть сбил собственный отец, пишет ru.delfi.lt.
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