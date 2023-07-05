Жуткая трагедия: отец насмерть сбил своего годовалого ребенка

Департамент полиции сообщил, что несчастье произошло 4 июля в 18.47 в деревне Шлапшиле (Клайпедский район). Ребенка насмерть сбил собственный отец, пишет ru.delfi.lt.

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