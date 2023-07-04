Прибыль консалтинговой фирмы президента Ильвеса увеличилась за год вдвое(5)
Компания Ilves Consulting Group, принадлежащая четвертому президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу и его жене Иеве, в прошлом году получила прибыль в размере 246 079 евро, а доход от продаж составил 314 473 евро.
Компания выплатила дивиденды с прошлогодней прибыли в размере 208 422 евро, после чего нераспределенная прибыль предприятия составила 105 000 евро, пишет rus.err.
Годом ранее доход от продаж фирмы составил 143 527 евро, а прибыль - 116 949 евро.
Доход от продаж в основном поступил из стран Европейского союза (208 000 евро), а также, например, из Омана, Великобритании, США и Сингапура.
Компания Ilves Consulting Group была создана в октябре 2016 года, основным видом ее деятельности является консультирование. Правление состоит из двух членов, Тоомаса Хендрика и Иевы Ильвес, ни один из которых не получал зарплату в 2022 году.