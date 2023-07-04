Прибыль консалтинговой фирмы президента Ильвеса увеличилась за год вдвое

Доход от продаж в основном поступил из стран Европейского союза (208 000 евро), а также, например, из Омана, Великобритании, США и Сингапура.

Компания Ilves Consulting Group была создана в октябре 2016 года, основным видом ее деятельности является консультирование. Правление состоит из двух членов, Тоомаса Хендрика и Иевы Ильвес, ни один из которых не получал зарплату в 2022 году.