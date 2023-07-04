ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (496-й день) | Российский удар по Харьковской области: среди десятков раненых - 12 детей

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки ВС РФ нанесли по целям в Украине удары 3 зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 и 22 иранскими беспилотниками Shahed. Как указано в утренней сводке, удары были нанесены по объектам гражданской инфраструктуры в Сумской, Донецкой и Запорожской областях. Украинским военным удалось уничтожить 16 дронов.

В общей сложности российская сторона нанесла за сутки 56 авиационных ударов и совершила 77 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов в Украине из РСЗО. „К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения и разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, многоэтажек и частных жилых домов“,- говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Основные усилия Россия сосредоточивает сейчас на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, подчеркивается в сводке.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения живой силы, 26 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию радиоэлектронной борьбы российской стороны, указано далее в документе.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена прямо сейчас пригласить Украину в НАТО, даже если само вступление не произойдет до окончания войны. В интервью CNN украинский лидер заявил, что решение о том, будет ли Украина в НАТО или нет, принимает Байден и для Украины очень важно получить этот сигнал. „Очень важно чувствовать, что в будущем ты действительно будешь находиться рядом с союзниками“, - отметил Зеленский. „Он поддерживает наше будущее в НАТО“, - сказал он о Байдене, добавив, что приглашение в НАТО сейчас было бы огромным стимулом для украинских солдат.