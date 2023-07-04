ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (496-й день) | Российский удар по Харьковской области: среди десятков раненых - 12 детей
Подводим итоги основных событий дня.
Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки ВС РФ нанесли по целям в Украине удары 3 зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 и 22 иранскими беспилотниками Shahed. Как указано в утренней сводке, удары были нанесены по объектам гражданской инфраструктуры в Сумской, Донецкой и Запорожской областях. Украинским военным удалось уничтожить 16 дронов.
В общей сложности российская сторона нанесла за сутки 56 авиационных ударов и совершила 77 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов в Украине из РСЗО. „К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения и разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, многоэтажек и частных жилых домов“,- говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Основные усилия Россия сосредоточивает сейчас на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, подчеркивается в сводке.
Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения живой силы, 26 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию радиоэлектронной борьбы российской стороны, указано далее в документе.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена прямо сейчас пригласить Украину в НАТО, даже если само вступление не произойдет до окончания войны. В интервью CNN украинский лидер заявил, что решение о том, будет ли Украина в НАТО или нет, принимает Байден и для Украины очень важно получить этот сигнал. „Очень важно чувствовать, что в будущем ты действительно будешь находиться рядом с союзниками“, - отметил Зеленский. „Он поддерживает наше будущее в НАТО“, - сказал он о Байдене, добавив, что приглашение в НАТО сейчас было бы огромным стимулом для украинских солдат.
Министерство обороны РФ обвинило власти Украины в атаке на Подмосковье беспилотниками. Утром 4 июля объекты Новой Москвы и Московской области попытались атаковать пять дронов, заявило ведомство в Telegram. „Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет“, - утверждают в российском оборонном ведомстве.
В Белгородской области, недалеко от села Карабаново, был сбит украинский разведывательный беспилотник „Валькирия“, пишет Telegram-канал Baza. По сведениям журналистов, дрон был запущен 3 июля из Харьковской области. В результате падения обломков пострадавших нет. Примерно в то же время в 27 километрах от границы, в районе поселка Волоконовка, был обнаружен также украинский разведывательный дрон „Лелека-100“,говорится далее в сообщении.
В Минобороны Украины заявили об успехе ВСУ в наступлении на Бахмутском направлении. „Севернее и южнее города Бахмут Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, выбивают его из ранее захваченных рубежей“, - приводит координируемый ведомством Telegram-канал Military Media Center слова представителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева. По его словам, украинские силы „имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах“. „Противник оказывает яростное сопротивление, несет огромные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои“, - добавил он. Одновременно ВСУ продолжают сдерживать наступление россиян на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях
Во вторник утром россияне в очередной раз обстреляли Херсон, в результате погибли два человека. „4 июля 2023 года около 6:00 утра вооруженные силы РФ осуществили артобстрел города Херсон. Двое горожан - мужчина и женщина - получили травмы несовместимые с жизнью. Данные о пострадавших уточняются“, - сообщил офис генерального прокурора Украины.
По данным ювенальных прокуроров Украины, в результате российского вторжения в Украине погибли 494 ребенка, ранения разной степени тяжести получили еще не менее 1036 детей. При этом наибольшие показатели пострадавших детей зафиксированы в Донецкой области - 472, Харьковской - 285, Киевской - 129, Херсонской - 113, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 83, Черниговской - 71, Луганской - 67, сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram. „Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях“, - добавило ведомство.
Днем в городе Первомайский Харьковской области прогремел взрыв. Число пострадавших к вечеру возросло до 41 человека, сообщила пресс-служба ГСЧС. Среди раненых - 12 детей, в том числе два младенца, младшему из которых три месяца. Состояние 10-месячного мальчика, попавшего в реанимацию, стабилизировано, другие дети получили легкие осколочные ранения, ушибы и царапины. По данным генпрокурора Украины Андрея Костина, удар по центру города нанесен ракетой „Искандер“.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о минометном обстреле села Новостроевка-Вторая. По его данным, люди не пострадали. „Есть прямое попадание в частный жилой дом - сильно повреждены крыша, фасад, забор и хозпостройка, также повреждены линии электро- и газоснабжения“, - написал он в Telegram. Гладков также заявил, что за сутки были обстреляны пять районов области, при этом никто не пострадал, разрушений нет.
По данным Генштаба ВСУ, украинские силы ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах. За сутки они поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов, указывается в вечерней оперативной сводке в Facebook. В свою очередь россияне по-прежнему сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои - за сутки там состоялось 30 боевых столкновений, отмечается в вечерней сводке.
В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. Представительница МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию в издании Financial Times (FT). Газета 2 июля писала, что ЕС может позволить находящемуся под санкциями Россельхозбанку создать дочернюю компанию с допуском к SWIFT для сохранения зерновой сделки. По мнению Захаровой, речь идет о „заведомо непроходной схеме“.
Командующий британскими вооруженными силами: Россия хорошо подготовила линии обороны, но главные силы Украины еще не наступали
Самый высокопоставленный британский военачальник, глава Штаба обороны адмирал сэр Тони Радакин, выступил в комитете по обороне Палаты общин и рассказал парламентариям о своем видении украинского контрнаступления. Корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл передает основные тезисы из его выступления:
„Вы видите, что украинские силы пока не прорвали оборонительные линии, которые Россия выкопала за зиму. Они находятся в зоне безопасности и все еще ждут взятия первых оборонительных рубежей. Мы ожидаем, что Украина привлечет часть имеющихся у нее сил второго эшелона. По нашей оценке, Россия, вероятно, насытила зону безопасности. У нее очень эффективные линии обороны. Плотность минных полей, которые приходится преодолевать Украине, вероятно, больше, чем ожидалось. И еще есть все тактические проблемы: у Украины нет прикрытия с воздуха, она не получила всю технику, которую могла бы желать“. (О более высокой, чем ожидалось, плотности минных полей на южном участке фронта сегодня утром также писала британская военная разведка).
Вместе с тем, „в полной мере контрнаступление еще не случилось“, сказал адмирал. Украина наносит удары по логистическим и командным пунктам и заставляет Россию растягивать свои силы отвлекающими маневрами.
Начальник Штаба обороны призвал не применять к украинскому наступлению „несправедливые сроки“. „Это контрнаступление и не должно было развернуться одним актом, — сказал он. — Оно должно было быть осторожным и методичным. Ничего не должно было произойти быстро“.
Ответного контрнаступления со стороны России он пока не ожидает: „Россия так слаба, у нее нет сил для значимого контрнаступления“.