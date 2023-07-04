СМИ: Пригожину вернули 10 млрд рублей, изъятых после мятежа

„При этом, по предварительным данным, бизнесмен в выходные находился в Москве, где присутствовал на каких-то совещаниях. Вместо Евгения Пригожина забирать миллиарды прибыл его водитель с официальной доверенностью“, - говорится в публикации газеты.

Журналисты напоминают, что в день обысков сам Пригожин не отрицал, что имеет отношение к деньгам. Согласно его заявлению, эта сумма была приготовлена на зарплату бойцов ЧВК „Вагнер“ и выплаты родственникам погибших.

Власти Ростова сами заплатят за восстановление города

Тем временем онлайн-издание „Подъем“ сообщает, что власти Ростова-на-Дону решили отказаться от взыскания с ЧВК „Вагнер“ нанесенного городу ущерба в размере 90 млн рублей. В мэрии Ростова пояснили в ответ на запрос журналистов, что средства на ремонтные работы будут выделены из городского бюджета, передает DW.

23 июня Евгений Пригожин поднял мятеж, объявив „марш справедливости“ на Москву. Основатель ЧВК Вагнера требовал отставки министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. На бизнесмена завели уголовное дело по статье о вооруженном мятеже. На следующий день Пригожин остановил мятеж после переговоров с Александром Лукашенко, после чего наемники вернулись в Луганскую область Украины, а уголовное дело закрыли.

24 июня в Петербурге проходили обыски в рамках дела о мятеже. Так, около отеля „Трезини“, который считается офисом Пригожина, обнаружили „Газель“, в которой находились коробки с наличными деньгами на сумму в четыре миллиарда рублей. На подземной парковке отеля River Palace, связанного с бизнесменом, нашли микроавтобус Citroen Jumper: в нем были еще 80 коробок с наличностью на общую сумму в шесть миллиардов рублей. Также в офисе Пригожина изъяли пять килограммовых слитков золота, наличную валюту в долларах, шесть пистолетов, пять килограммовых брикетов белого порошка и несколько фальшивых паспортов. Сам Пригожин заявлял, что наличные предназначались для выплат наемникам ЧВК Вагнера.