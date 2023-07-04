Легендарный трактир навсегда закрыл свои двери(31)
В прошлый четверг легендарный раквереский трактир Kurva Kodu, работавший с апреля 1996 года, закрыл свои двери, пишут „Деловые ведомости“.
По словам хозяина заведения Ильмара Ульдриха, таверна сводила концы с концами, но уже много лет не приносила никакой прибыли.
„Это не стоит всех этих усилий“, – признался владелец и добавил, что пришло время начать получать удовольствие от выхода на пенсию.
Расцвет трактира пришелся на первое десятилетие его работы – там проходило множество увлекательных концертов, песенных вечеров, викторин.
Однако наступивший 15 лет назад экономический кризис все перечеркнул, и любимый паб многих раквересцев стал заведением, работающим исключительно в дневное время.
Теперь помещение трактира выставлено на продажу.
Подробнее читайте на dv.ee.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.