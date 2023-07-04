Легендарный трактир навсегда закрыл свои двери

По словам хозяина заведения Ильмара Ульдриха, таверна сводила концы с концами, но уже много лет не приносила никакой прибыли.

„Это не стоит всех этих усилий“, – признался владелец и добавил, что пришло время начать получать удовольствие от выхода на пенсию.



Расцвет трактира пришелся на первое десятилетие его работы – там проходило множество увлекательных концертов, песенных вечеров, викторин.



Однако наступивший 15 лет назад экономический кризис все перечеркнул, и любимый паб многих раквересцев стал заведением, работающим исключительно в дневное время.



Теперь помещение трактира выставлено на продажу.