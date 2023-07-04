Йенс Столтенберг останется на посту главы НАТО еще на год

„Польщен решением союзников по НАТО продлить мои полномочия на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года. Трансатлантические связи между Европой и Северной Америкой обеспечивали нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в более опасном мире наш альянс важен как никогда“, — написал Столтенберг.

Генсека НАТО назначают на четыре года с возможностью продления срока его полномочий. Бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг впервые занял этот пост в 2014 году. Его второй срок в должности заканчивался осенью 2022-го, но был продлен на год в свете полномасштабного российского вторжения в Украину и проведения переговоров о вступлении в альянс Финляндии и Швеции. Ради этой работы Столтенберг отказался от поста главы Центробанка Норвегии.

В середине июня газета Financial Times сообщала, что полномочия действующего генсека могут продлить еще на год, поскольку союзники по НАТО не договорились о преемнике Столтенберга. Планировалось, что кандидатуру нового генерального секретаря согласуют к саммиту в Вильнюсе, который пройдет в середине июля. Однако предварительные переговоры, утверждали журналисты, не завершились компромиссом.

Источники издания подчеркивали, что такое решение — не более чем „краткосрочный компромисс“, и преемник обязательно будет выбран. Основными кандидатами на роль следующего генсека НАТО считались премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, однако ни один из них не получил предварительного одобрения всех членов альянса. Среди других возможных преемников Столтенберга также называли премьер-министра Эстонии Каю Каллас и премьер-министра Испании Педро Санчеса.





