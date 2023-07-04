Полиция задержала мужчину, подозреваемого в 23 кражах на десятки тысяч евро

По словам руководителя следственной группы по борьбе с имущественными преступлениям Пярнуского отделения полиции Реэлики Киви, 39-летний мужчина подозревается в систематических кражах из магазинов Пярну и его окрестностей, совершенных с марта по Яанов день.

„По предварительным данным, мужчина подозревается в 23 эпизодах, но, возможно, их число увеличится, потому что следствие продолжается. Полиция подозревает мужчину в кражах главным образом из строительных магазинов и магазинов бытовой техники, но есть несколько эпизодов краж из магазинов одежды и со строительных объектов, а также роботов-газонокосилок и звуковых колонок“, - сказала Киви.

По первоначальным данным, ущерб от воровства превышает 21 000 евро.

„Здесь важно, чтобы все эпизоды краж были установлены. Поэтому, если кто-то из жителей или предприятий стал жертвой воровства, нужно в каждом случае сообщать об этом полиции. Что в свою очередь поможет задержанию преступника“, - отметила прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Ханна Варик.





