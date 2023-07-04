Убийца Николая Таранкова получил условно-досрочное освобождение(39)
Во вторник, 4 июля, Вируский уездный суд принял решение об условно-досрочном освобождении Юрия Воробья, который в 2017 году был признан виновным в убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова.
Ближайшие 12 месяцев Юрий Воробей будет находиться под электронным наблюдением, сообщила пресс-служба Вируского окружного суда.
Также решением суда Воробью назначен испытательный срок до 22 сентября 2026 года. Он начнется с момента вступления в силу решения суда, передает rus.err.
Вируская тюрьма возможное освобождение Воробья не поддержала, а Государственная прокуратура поддержала. Уездный суд счёл, что досрочное освобождение заключенного оправдано.
Заключенный не имеет действующих дисциплинарных взысканий, поэтому уездный суд находит, что речь не идет о полностью неподдающемся исправлению человеке.
Заключенный во время нахождения за решеткой активно участвовал в трудовой деятельности, прошел две социальные программы, принимал участие в различных собеседованиях, освоил государственный язык на уровне А1, оформил себе удостоверающий личность документ.
Суд считает, что вышеупомянутая деятельность заключенного в местах лишения свободы позволяет сделать вывод, что речь идет о лице, которое готово к позитивным изменениям в своей жизни, подчиниться дисциплине и сможет с большой долей вероятности вести себя правопослушно.
Постановление суда еще не вступило в законную силу.
В 2017 году Юрий Воробей получил 9,5 лет тюрьмы за убийство Николая Таранкова, в январе 2018 года к этому сроку добавили еще полгода по делу о фентаниле. Под стражей он находится с 24 сентября 2016 года.
Согласно обвинению Госпрокуратуры, 13 сентября 2016 года Воробей убил Таранкова в деревне Саунья в Ляэнемаа, выстрелив в него из незаконного пистолета CZ — семь раз в тело и контрольным выстрелом в голову.
Как Delfi писал ранее, Таранков был другом отца своего убийцы, Виктора Воробья, поэтому Таранков знал Юрия Воробья еще когда тот был ребенком. Отношения между мужчинами были, в основном, хорошими, но в первой половине 2016 года у них возник конфликт в связи с предпринимательской деятельностью Воробья.
В суде Воробей заявил, что до него дошли угрозы от Таранкова, по которым он понял, что лидер преступного мира может организовать его убийство, поэтому Воробей решил самостоятельно убить Таранкова.
Утром 13 сентября 2016 Воробей поехал на место рыбалки Таранкова на берегу залива Саунья. Когда Таранков припарковал свой внедорожник Toyota у берега и начал спускать в воду лодку, Воробей вышел к нему и сказал, что хочет поговорить об их конфликте. Получив от Таранкова резкий отказ, Воробей несколько раз в него выстрелил. Затем Воробей перенес тело Таранкова в его внедорожник.
В прежние годы судебная система Эстонии Воробью в УДО отказывала.