ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНА | Пособия для многодетных семей уменьшатся

Департамент социального страхования сообщил, что выплаты пособий многодетным семьям по прежним ставкам продолжатся до конца 2023 года.

Несмотря на планируемые изменения, по сравнению с 2022 годом пособие для семей с 3-6 детьми будет на 150 евро выше, а для семей с 7 и более детьми сумма пособия повысится на 250 евро.

Начиная с 1 января 2024 года увеличится сумма алиментов, которые государство выплачивает ребенку, если обязанный это делать родитель алиментов не платит, или не делает это в необходимом объеме, со 100 евро до 200 евро.

С 1 января прекратится плавное снижение ставки пособия для многодетных семей. Если с начала текущего года пособие для многодетных семей, к примеру, с тремя детьми выплачивалось до достижения старшим ребёнком 19-летнего возраста и затем проходило постепенное снижение ставки пособия, то с нового года это прекратится. Другими словами, если в семье остаётся два или один ребёнок младше 19 лет, которые получают детские пособия, то пособия для многодетной семьи по ставкам 2/3 и 1/3 от полной суммы им более выплачиваться не будут.

Согласно новому закону, не будет и индексации пособия для многодетной семьи, которая должна была вступить в силу с 1 мая 2024 года.