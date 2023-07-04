В Чечне избили журналистку „Новой газеты“ Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Что известно

Ожидается, что вечером вторника за Милашиной и Немовым прибудет спецборт с бригадой врачей из Москвы, в аэропорту их примет перевозка и они будут госпитализированы в Боткинскую больницу, сообщила Би-би-си „Команда против пыток“.

Чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев, сын Заремы Мусаевой, в разговоре с Би-би-си обратил внимание на то, что „это тот же Мансур Солтаев, несмотря на то что он вроде бы правозащитник при Кадырове, официально уже заявлял, что он занимает позицию кадыровскую“. Янгулбаев предположил, что виновных в нападении не найдут.

Милашину и Немова в Беслан сопровождал уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. Омбудсмен Чечни в комментарии РИА Новости назвал нападение на журналистку и адвоката „диверсией и провокацией против республики [Чечни]“.

Из больницы в Чечне Елену Милашину и Александра Немова на машине скорой помощи доставили в Беслан (Северная Осетия), сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она говорила с Милашиной по телефону и заверила, что им будет обеспечена безопасность.

„Обоих били ногами, руками, полипропиленовыми трубами, припоминали им всю их активность: работы, суды, процессы, на которые они ездили, про что Лена Милашина писала. То есть, судя по всему, это явно не бандитское нападение. Это нападение за их деятельность“, — рассказал руководитель „Команды против пыток“ Сергей Бабинец.

„У неё ушибы по всему телу, голова обрита наголо и вся в зеленке“, — сообщил „Мемориал“ (признан властями России „иностранным агентом“ и ликвидирован).

„При избиении им говорили: Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите“, — говорится в сообщении „Мемориала“. По информации „Команды против пыток“, после нападения Немов и Милашина с трудом передвигались и говорили, а у адвоката повреждена нога — предположительно, речь идет о ножевом ранении.

Как сообщают правозащитники, автомобиль Немова и Милашиной по дороге из аэропорта в Грозный заблокировали вооруженные люди, затем они ногами избили журналистку и адвоката, отобрали и уничтожили документы и технику.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов также сообщил, что направит запрос по поводу нападения на Милашину и Немова генеральному прокурору. А сенатор Андрей Клишас заявил, что „нападение на журналиста и адвоката в Чечне требуют жесткой реакции правоохранительных органов“.

„Инцидент исчерпанным считать нельзя“, — заявила „Интерфаксу“ Москалькова, уточнив, что она обратилась в управление Следственного комитета и прокуратуру Чечни с просьбой провести проверку в связи с произошедшим.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во вторник заявил, что президенту России доложили о произошедшем. На вопрос, как оценивают в Кремле эту ситуацию, Песков ответил: „Оценку должны давать правоохранители, но, безусловно, речь идет об очень серьёзном нападении, которое требует достаточно энергичных мер“.

В расследованиях Милашиной в „Новой газете“ рассказывалось о внесудебных казнях жителей республики, а также о преследовании и пытках чеченских геев. Чеченские власти настаивали на том, что описываемые события не соответствуют действительности.

Елена Милашина много лет работала в „Новой газете“ (до того момента, пока издание не прекратило деятельность на территории России), она специализируется на расследованиях. Большая часть ее публикаций связана с нарушением прав человека в Чечне.

Это уже не первый случай нападения на Елену Милашину в Чечне. В феврале 2020 года ее и адвоката Марину Дубровину избили в Грозном, куда они приехали на суд над автором видеоролика „Как живут Кадыров и его соратники“. Милашина тогда сказала Би-би-си, что связывает нападение с недовольством властей Чечни ее публикациями.

Немов и Милашина прилетели в Грозный на вынесение приговора жене экс-судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой , которую в январе 2022 года похитили в Нижнем Новгороде чеченские силовики. В итоге Немов не смог присутствовать на вынесении приговора его подзащитной. В его отсутствие Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 годам колонии общего режима.

Позже во вторник стало известно, что председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Чечне „провести проверку и представить доклад по факту нападения“ на Милашину и Немова.

Специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Анастасия Лотарева – о работе Елены Милашиной в Чечне:

„За пару недель до войны я говорила с Еленой Милашиной — она покинула Россию после очередной порции угроз. Риски, привычные для журналистов в России, в случае Милашиной дополнялись угрозами персональными и смертельными, связанными с регионом, с которым она работает.

В 2006 году убили Анну Политковскую, которую Милашина называет своим учителем. В 2009 — убили коллегу и подругу Наталью Эстемирову. Самой Милашиной много угрожали, на нее нападали, били. Она рассказывала в интервью, что фактически отказалась от семьи, чтобы не подвергать близких опасности.

В том предвоенном разговоре я спросила — как бы заранее предполагая ответ — что скажете молодым журналистам, которые интересуются Чечней и хотят в ней работать? Сейчас это, наверное, невозможно? „Как это невозможно, — сказала Милашина. — Обязательно надо работать и, конечно же, это возможно. Читайте источники. Общайтесь с людьми. А главное — нужно ездить на суды. Все забывают про суды, а в них можно получить информацию, как раз поговорить с людьми“.

Именно в суд, на вынесение приговора Зареме Мусаевой, пожилой и нездоровой женщине, чья вина только в детях-оппозиционерах, вместе с адвокатом сегодня ехала Милашина. Когда я с утра прочитала новости — я не поверила своим глазам, почти невозможно поверить, что в 2023 году независимая журналистка с такой историей как у Милашиной может вообще решиться поехать в Чечню и работать там. Но именно в этом и состоит ее история“.

Нападения на журналистов в Чечне

В Чечне уже много раз происходили нападения на журналистов и правозащитников, в том числе нападали и на Елену Милашину