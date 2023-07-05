Украинка Анне Быкова: российская армия пыталась сделать все, чтобы этот май был ужасен. Но ей это не удалось

Особо жуткой была ночь с 15 на 16 мая: на Киев летели „Кинжалы“ — сверхзвуковые ракеты, несущие огромную опасность. Один „Кинжал“ может уничтожить крупный наземный объект или боевой корабль. Мы проснулись не от сирены, а от невероятно интенсивной работы ПВО: более 30 противоракетных залпов подряд. От этой „пулеметной“ очереди город сотрясало, будто во время землетрясения. Ночное небо раскалывалось от желтых линий — такие следы оставляют ракеты. Они похожи на молнии, только толще и петлистей. Будто салют, запущенный в небо, сошел с ума.

Муж встал с кровати и сказал: „Собирайся“. Впервые за последний год угроза была столь критичной, что в два часа ночи мы решили идти в убежище. Во время тревоги запрещено включать свет; мы наощупь оделись в темноте, взяли паспорта, собаку и побежали в метро. 100 метров до станции — огромная дистанция, когда подкашиваются ноги. В поисках свободного места мы спустились на перрон. К нам подошла контролер станции. „Вам тепло? Дать плед? Давайте я с этой стороны перрона выключу свет? Поспите“, — сказала она и пошла к рубильнику. В такие моменты ты ощущаешь все единство нашего народа. Мы не можем не победить.