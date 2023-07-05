Украинка Анне Быков: розовые каштаны и ракетные залпы. Киевская весна
Мой регулярный запрос в Google состоит из двух слов: „Киев взрывы“. Я ввожу их в поисковой строке не для уточнения, были ли взрывы: я и так слышу, что были. А чтобы понять, что именно только что взорвалось. Какой район, какие последствия, нужна ли помощь? Российская армия поставила конкретную цель на этот май: истребить Киев, психологически извести киевлян, вымотать до предела. За двадцать дней — одиннадцать массированных воздушных атак. Некоторые — с интервалом менее суток.
Особо жуткой была ночь с 15 на 16 мая: на Киев летели „Кинжалы“ — сверхзвуковые ракеты, несущие огромную опасность. Один „Кинжал“ может уничтожить крупный наземный объект или боевой корабль. Мы проснулись не от сирены, а от невероятно интенсивной работы ПВО: более 30 противоракетных залпов подряд. От этой „пулеметной“ очереди город сотрясало, будто во время землетрясения. Ночное небо раскалывалось от желтых линий — такие следы оставляют ракеты. Они похожи на молнии, только толще и петлистей. Будто салют, запущенный в небо, сошел с ума.