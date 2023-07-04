Управа района Ласнамяэ модернизирует детские площадки

„Я всегда говорила, что безопасность и в особенности безопасность детей является одним из приоритетов нашего района. В течение года в районе проводятся сотни работ по улучшению детских площадок, но, к сожалению, у каждого элемента есть свой срок службы, и для некоторых из них мелкого ремонта уже недостаточно. Мы демонтируем с игровых площадок элементы, которые могут представлять опасность для детей. Это могут быть и устаревшие песочницы, и стойки для выбивания ковров, которые уже не используются по назначению, и небезопасные горки и лазалки“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что если позволяет бюджет, то помимо демонтажа старых элементов управа района устанавливает на площадках новые.

По заказу управы района Ласнамяэ была проведена оценка состояния детских площадок, в результате которой все старые и сломанные элементы и спортивное оборудование демонтируются. Работы планируется провести, к примеру, на ул. Палласти, 34а; ул. Паэ, 58а; ул. Пунане, 31 – игровой площадке полностью (демонтированы будут горка, лазалки, качели); ул. Паэкааре, 36/Паэ, 88а; ул. Анни, 8b/ ул. Вилисуу, 15; ул. Кивила, 13; Ляэенемере теэ, 38а; ул. Раадику, 19а; ул. Юмера 9а; на зеленых зонах ул. Юмера, 48/ ул. Синимяэ. Работы уже начались и продлятся около полутора месяцев.

В ходе работ будут демонтированы старые элементы, чтобы обеспечить безопасность детей. Закрывать площадки на время работ не планируется, но управа района просит соблюдать осторожность и благодарит жителей за понимание.

Ряд игровых площадок получит в ходе работ новые элементы, которые сделают пребывание на них более интересным для детей. Будет установлено много новых игровых элементов, например баскетбольные кольца с сетками, различные качели, футбольные ворота с сетками и песочницы. Несколько игровых площадок приобретут совершенно новый вид. Также будут обновлены ворота и замки в ограждениях детских площадок.