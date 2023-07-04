В первом полугодии в Эстонии было продано более 14 тысяч новых автомобилей. Какая марка самая популярная?

По словам эксперта по автомобилям Арно Силлата, по сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных новых автомобилей несколько увеличилось, но, несмотря на это, объем продаж как в Эстонии, так и в других странах Европы невелик. „Общие производственные мощности сегодня, безусловно, выше, чем отражают цифры продаж, и это отчасти вызвано недоступностью электромобилей из-за нехватки сырья. Если невозможно производить столько электромобилей, сколько хотелось бы, то производить столько машин с двигателем внутреннего сгорания, сколько хотелось бы нельзя, без огромных штрафов, потому что производство автомобилей диктуется квотами на выбросы,“- пояснил Силлат и добавил, что на общие продажи определенно влияет неопределенность в мировой экономике. „Мы, вероятно, еще долго увидим влияние на продажи автомобилей в связи с отсутствием электро аккумуляторов, и Европейская аудиторская палата также указала, что поставленная цель к 2035 году полностью отказаться от двигателя внутреннего сгорания нереалистична. Сложно предсказать, что будет дальше, и, возможно, правильное решение еще не найдено,“- считает Арно Силлат.