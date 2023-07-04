В работе Lidl в Эстонии произойдет важное изменение

„В Lidl мы постоянно думаем о том, какой экологический след оставляем, наша цель — использовать ресурсы максимально бережно. Поэтому мы решили прекратить массовую рассылку печатной версии нашего каталога товаров», — пояснила менеджер по коммуникациям Lidl Eesti Катрин Сеппель. Количество еженедельно печатающихся в типографии каталогов сократится на две трети, что означает экономию почти 30 тонн бумаги в год.

По словам Сеппель, бумажные каталоги Lidl по-прежнему будут доступны в магазинах, кроме того, с ними всегда можно будет ознакомиться в цифровом виде в приложении Lidl Plus, поскольку желание потребителей получать информацию о выгодных предложениях неизменно велико. „Решение об отказе от массовых почтовых рассылок также значительно облегчило то, что клиенты очень хорошо приняли наше приложение Lidl Plus. Это значит, что наши каталоги вместе с многочисленными дополнительными опциями люди всегда носят с собой в кармане“, — добавила Сеппель и напомнила, что минувшей зимой и весной Lidl Plus было самым популярным по количеству загрузок новым приложением в Эстонии.

В будущем каталоги с лучшими предложениями Lidl будут раскладываться по почтовым ящикам только в том случае, если новый магазин Lidl только что открыл свои двери в этом районе. Однако через пару месяцев после открытия магазина рассылка бумажных каталогов завершится.

„В Lidl мы всегда стараемся делать что-то хорошее для природы. Мы экономим электроэнергию, сокращаем количество отходов, а также призываем всех наших клиентов поступать также», — добавила Сеппель.

1 июля доставка каталогов на дом завершилась и в Латвии. Благодаря этому решению в двух странах ежемесячно будет экономиться около 100 тонн бумаги, а это более чем 10 000 неспиленных деревьев в год.

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