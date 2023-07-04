Новости Эстонии
04.07.2023, 13:45

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ | Смотрите, кто стал победителем конкурса от RusDelfi и кто выиграл мангал с пикник-корзиной!

 
Viimsi Jaanipäev 2023
Viimsi Jaanipäev 2023
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

RusDelfi провел фотоконкурс среди читателей, в котором участники делились своими фотографиями того, как они провели свой Яанов день. Мы получили 10 прекрасных историй о том, как наши читатели проводят этот день, а также какие традиции соблюдают. Ну что же, мы готовы подвести итоги конкурса!

Большинство голосов по итогам голосования досталось участнице Юлии Мялк вместе с Дедом Морозом, который не дождался Нового года!

Яанов день

На втором месте оказалась Ольга Петрова и ее яркий семейный праздник и реализованные идеи мужа!

Яанов день

И третьим победителем стал Богдан Мельник со своей дружной семьей.

Яанов день

Мы поздравляем победителей конкурса, им достается портативный мангал и пикник-корзина с закусками! По вопросу получения приза мы свяжемся с победителями.

Мы от всего сердца благодарим всех участников за ваши прекрасные фотографии и трогательные истории о вашем празднике. Давайте насладимся ими еще раз!

Яанов день
Яанов день
Яанов день
Яанов день
Яанов День
Дизайн без названия - 1
Яанов День

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