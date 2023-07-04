РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ | Смотрите, кто стал победителем конкурса от RusDelfi и кто выиграл мангал с пикник-корзиной!

RusDelfi провел фотоконкурс среди читателей, в котором участники делились своими фотографиями того, как они провели свой Яанов день. Мы получили 10 прекрасных историй о том, как наши читатели проводят этот день, а также какие традиции соблюдают. Ну что же, мы готовы подвести итоги конкурса!