Неймара оштрафовали на 3 млн за пруд на своем участке

Прокуратура пришла к выводу, что Неймар не обеспечил надлежащий экологический контроль при проведении работ. За это футболиста оштрафовали на 10 млн реалов (около €2 млн). Штраф еще на 5 млн реалов (свыше €1 млн) футболист получил за „перемещение почвы“ в нарушение законодательства, пишет РБК. Также Неймара оштрафовали на 1 млн реалов (почти €200 тыс.) за незаконное купание в пруду — ранее власти запретили ему это делать, однако, как заключил прокурор, Неймар все равно пользовался водоемом. Последний, четвертый штраф на 10 тыс. реалов (€2 тыс.) Неймар получил за уничтожение зеленых насаждений без соответствующего разрешения.

У футболиста есть 20 дней, чтобы оспорить штраф.



Неймар купил участок 10 тыс. кв. м в 2016 году. Власти выявили экологические правонарушения при строительстве особняка футболиста. Как сообщало AFP со ссылкой на заявление местных властей, строительство велось без разрешения ведомства, отвечающего за охрану окружающей среды. При проверке были обнаружены экологические нарушения, в том числе отклонение водного пути, несанкционированный забор воды из реки, самовольные раскопки и перемещение земли, использование пляжного песка без разрешения.



Неймару 31 год, за „Пари Сен-Жермен“ он выступает с 2017 года. В прошлом сезоне футболист забил 18 голов и сделал 17 передач в 29 матчах, но в марте досрочно завершил выступления из-за травмы голеностопа.



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