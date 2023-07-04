Действительно ли Маск подерется с Цукербергом. На кого ставят букмекеры

Маск же долгое время был противником спортивного образа жизни. „Еда прекрасна. Если честно, я предпочел бы есть вкусную еду и прожить более короткую жизнь“, — заявил бизнесмен.



Однако со временем он изменил позицию и стал больше заниматься спортом. В подкасте у Джо Рогана он рассказывал, что в последние несколько лет он увлекся единоборствами: каратэ, тхэквондо, дзюдо и джиу-джитсу.



В частности, после приглашения Цукерберга на бой Маск провел спарринг с ученым Лексом Фридманом, который обладает черным поясом по джиу-джитсу.



„Вчера я провел импровизированную тренировку с Илоном Маском в течение нескольких часов. Я чрезвычайно впечатлен его силой, мощью и умением действовать как на ногах, так и на полу. Это было эпично. Видеть, как Илон и Марк занимаются боевыми искусствами, действительно вдохновляет“, — написал Фридман.



Также Маск согласился провести подготовку к бою под руководством Жоржа Сен-Пьера, одного из величайших бойцов в истории.



Несмотря на это, Хавьер Мендес, тренер Нурмагомедова, Ислама Махачева и еще семи чемпионов UFC, назвал Цукерберга фаворитом.



„Судя по тому немногому, что я знаю о Цукерберге, он любит активный бой, не побоялся драться на турнире по джиу-джитсу, так что он вполне конкурентоспособен“, — заявил Мендес.



По его словам, такая подготовка Цукерберга дает преимущество перед Маском. Маску же нужно будет нивелировать превосходство соперника в борьбе за счет своей антропометрии.



„Ему надо сразу наносить удары и остерегаться тейкдаунов, держа Марка на дистанции. Конечно, ему надо подготовиться к действиям на земле, но главной целью было бы научиться наносить удары. Он крупнее, поэтому может использовать свои габариты“, — добавил Мендес.



Букмекерская компания „Фонбет“ считает Цукерберга явным фаворитом. Предварительный коэффициент на его победу составляет 1,35. Аналогичной позиции придерживаются и зарубежные компании, где котировки на победу основателя Meta ранжируются от 1,2 до 1,5.