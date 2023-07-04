Действительно ли Маск подерется с Цукербергом. На кого ставят букмекеры(1)
Илон Маск и Марк Цукерберг по-прежнему обсуждают возможность выяснения отношений в бою по правилам ММА. Какова вероятность проведения поединка, кто является его фаворитом и во сколько оценивается прибыль от боя — об этом в материале „РБК Спорт“.
Состоится ли бой Маск — Цукерберг
Организацией боя между миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом занимается президент UFC Дэйна Уайт. И это является главным фактором в пользу того, что поединок состоится. Уайт не скрывает желания организовать самый кассовый бой в истории. И в конце июня ему представился шанс реализовать мечту.
„Они оба сказали: да, мы сделаем это“, — подчеркнул глава UFC в интервью TMZ. По его словам, „это будет самый большой бой в истории единоборств“.
Уайт включился в организацию поединка с первых дней. Владелец Meta связался с главой UFC на следующий же день после вызова на бой со стороны Маска.
„Марк Цукерберг первым позвонил мне и спросил: [Илон] серьезно? И я сказал: Я не знаю, позвольте мне спросить его. Я спросил его, и он сказал: Да, я совершенно серьезно“, — рассказал Уайт в интервью TMZ.
Следом Уайт сообщил об этом Цукербергу, который после опубликовал пост в Instagram с отсылкой к цитате Хабиба Нурмагомедова: „Отправьте мне местоположение“.
Возможный поединок между миллиардерами активно обсуждается сторонами на протяжении десяти дней. Уайт рассказал, что каждую ночь разговаривал с Маском и Цукербергом по отдельности, чтобы организовать бой, и считает, что „они оба хотят это сделать“. Пока нет никаких гарантий, что бой состоится, но общие контуры „вырисовываются“.
Из-за чего Маск вызвал Цукерберга на бой
Причиной споров между бизнесменами послужили сообщения, что директор по продуктам Meta Крис Кокс представил другим сотрудникам компании проект конкурента Twitter — приложение Threads, которое находится в разработке. Маск на это заявил, что Цукерберг поставит человечество под свой „каблук“. Пользователи Twitter предупредили миллиардера, что Цукерберг занимается джиу-джитсу. Маск же ответил, что „готов к бою в клетке“, а его любимый прием — лежать на сопернике и ничего не делать.
Где пройдет поединок Маск — Цукерберг
Уайт отметил, что бой будет показательным и вне официального карда турнира UFC, а участники обсуждают благотворительную составляющую поединка.
Бой хотят провести в столице бокса и MMA — Лас-Вегасе. Но для этого требуется одобрение Атлетической комиссии штата Невада. И хотя решения комиссии распространяются только на территории штата, глава UFC не пытается их обойти путем смены локации мероприятия, чтобы не портить отношения с властями Невады, где сконцентрирована индустрия единоборств.
В конце июня Маск допустил, что бой может состояться в Колизее. „Есть шанс, что бой пройдет в Колизее“, — написал Маск в Twitter.
К посту он также приложил ссылку на отрывок из комедийного фильма „Житие Брайана по Монти Пайтон“ с подписью: „Мне надо поработать над своей выносливостью“.
За несколько дней до этого, по данным источников TMZ, в Министерстве культуры Италии предложили Цукербергу провести бой в Колизее. После представители Цукерберга передали сообщение главе UFC Уайту для дальнейших переговоров. Собеседники TMZ также сообщили, что и Маск, и Цукерберг очень хотят, чтобы бой состоялся Колизее.
В ответ в министерстве опровергли информацию о контактах с Цукербергом и подчеркнули, что никаких предложений о проведении мероприятий в Колизее не получали.
„Новость совершенно беспочвенна, хотя такое внимание СМИ лишь свидетельствует о популярности итальянского культурного наследия“, — заявили ТАСС в ведомстве, подчеркнув, что любой запрос о проведении мероприятия в Колизее внимательно оценивается с точки зрения соответствия всем нормам сохранности исторического памятника. В Минкультуры отметили, что им пришлось бы раскошелиться за аренду такого пространства.
В свою очередь, TMZ продолжил настаивать на том, что предложение действительно было.
В то же время представитель памятника античности подчеркнул, что проведение боя на территории комплекса невозможно, „поскольку в Колизее проходят события высокого культурного уровня и исключительно в целях сбора средств на благотворительность“.
Во сколько оценивается прибыль от боя Маск — Цукерберг
Глава UFC заявил о готовности создать целый вечер с „несколькими действительно забавными боями“, хедлайнером которого бы стал поединок Маска против Цукерберга.
По его словам, прибыль от боя точно станет рекордной. „Это будет самый большой бой в истории мира, больший, чем все, что когда-либо было, — сказал Уайт. — Это побьет все рекорды по платным просмотрам. Эти ребята собирали сотни миллионов долларов на благотворительность. Необязательно быть фанатом боев, чтобы заинтересоваться этим боем. Все хотели бы это увидеть“.
На данный момент самым кассовым по платным просмотрам (PPV) является боксерский поединок Флойд Мэйвезер — Мэнни Пакьяо (4,6 млн купленных трансляций). Вторым в списке идет боксерский бой между Мэйвезером и Конором Макгрегором (4,3 млн), тройку замыкает чемпионский поединок UFC Нурмагомедов — Макгрегор (2,4 млн).
Уайт уверен, что Маск с Цукербергом соберут в три раза больше Мейвезера с Макгрегором. „Я думаю, что этот бой соберет минимум в три раза больше. Нет предела тому, что может сделать эта штука, — сказал Уайт. — Все хотели бы это увидеть“.
Кто фаворит боя Маск — Цукерберг
Уайт не скрывает своего беспокойства из-за физической разницы между миллиардерами. Маск (52 года) минимум на 30 кг тяжелее Цукерберга (39 лет). Такая разница недопустима в профессиональных боях.
„У нас есть два парня, которые никогда не дрались профессионально, и они в двух совершенно разных весовых категориях“, — сказал г-н Уайт.
Однако Цукерберг на протяжении последних лет занимается бразильским джиу-джитсу, представители которого успешно выступают в UFC.
Среди спарринг-партнеров Цукерберга есть экс-боец Bellator и обладатель черного пояса по джиу-джитсу Кхай Ву. Также он дружит с Майки Мусумечи, бойцом ведущего азиатского промоушена ONE. „Когда я вернулся в США, то три дня был в доме Цукерберга и провел с ним несколько тренировок. Это безумие, когда джиу-джитсу приводит тебя в жизнь и дает людей рядом. Это определенно потрясающий опыт“, — заявлял Мусумечи.
В мае 2023 года миллиардер дебютировал на турнире по бразильскому джиу-джитсу. 39-летний медиамагнат выиграл золотую и серебряную медали. После одного из поединков он вступил в спор с судьей Лукасом Костой: рефери объявил остановку матча после того, как миллиардер пытался схватить своего соперника со спины, прежде чем его самого прижали к полу. Миллиардер начал протестовать против решения судьи.
Рефери Лукас Коста заявил, что бой был остановлен в связи с храпом Цукерберга, который является разновидностью постукивания для сдачи. В свою очередь, Цукерберг и его окружение заявили о нечестном судействе. Эксперты признали правоту рефери и отметили, что миллиардеру еще рано думать о серьезных любительских соревнованиях.
Маск же долгое время был противником спортивного образа жизни. „Еда прекрасна. Если честно, я предпочел бы есть вкусную еду и прожить более короткую жизнь“, — заявил бизнесмен.
Однако со временем он изменил позицию и стал больше заниматься спортом. В подкасте у Джо Рогана он рассказывал, что в последние несколько лет он увлекся единоборствами: каратэ, тхэквондо, дзюдо и джиу-джитсу.
В частности, после приглашения Цукерберга на бой Маск провел спарринг с ученым Лексом Фридманом, который обладает черным поясом по джиу-джитсу.
„Вчера я провел импровизированную тренировку с Илоном Маском в течение нескольких часов. Я чрезвычайно впечатлен его силой, мощью и умением действовать как на ногах, так и на полу. Это было эпично. Видеть, как Илон и Марк занимаются боевыми искусствами, действительно вдохновляет“, — написал Фридман.
Также Маск согласился провести подготовку к бою под руководством Жоржа Сен-Пьера, одного из величайших бойцов в истории.
Несмотря на это, Хавьер Мендес, тренер Нурмагомедова, Ислама Махачева и еще семи чемпионов UFC, назвал Цукерберга фаворитом.
„Судя по тому немногому, что я знаю о Цукерберге, он любит активный бой, не побоялся драться на турнире по джиу-джитсу, так что он вполне конкурентоспособен“, — заявил Мендес.
По его словам, такая подготовка Цукерберга дает преимущество перед Маском. Маску же нужно будет нивелировать превосходство соперника в борьбе за счет своей антропометрии.
„Ему надо сразу наносить удары и остерегаться тейкдаунов, держа Марка на дистанции. Конечно, ему надо подготовиться к действиям на земле, но главной целью было бы научиться наносить удары. Он крупнее, поэтому может использовать свои габариты“, — добавил Мендес.
Букмекерская компания „Фонбет“ считает Цукерберга явным фаворитом. Предварительный коэффициент на его победу составляет 1,35. Аналогичной позиции придерживаются и зарубежные компании, где котировки на победу основателя Meta ранжируются от 1,2 до 1,5.
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