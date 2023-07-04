„Впереди самое сложное: с**а-жизнь!“ Олимпийский чемпион Костомаров перенес ампутацию ног ниже колена и кистей рук. Вот как он восстанавливается

В начале апреля тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал в эфире НТВ, что получил от Костомарова голосовое сообщение. „Я трясущимися руками открываю телефон, слышу голос Ромы, слабый, да, но абсолютно адекватный, — рассказывал Жулин. — Он сказал всем спасибо, кто его поздравил с днем рождения. То есть человек вышел из этого состояния и сказал, что будет бороться, он намерен активно заниматься“.

В конце февраля государственное издание РИА Новости сообщило, что Костомаров перенес два инсульта. Только к середине марта, спустя три месяца после госпитализации, состояние фигуриста начало улучшаться, он пришел в сознание.

Коллега Костомарова, фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух тогда же говорил, что бо́льшая часть новостей о состоянии Костомарова, которые публиковали СМИ, выдумана. „Кроме врачей, родителей, Оксаны и отчасти меня никто не располагает точными сведениями“, — подчеркивал Авербух.

Пока Костомаров находился в реанимации, жена фигуриста, призер Олимпийских игр Оксана Домнина обратилась к журналистам с просьбой оставить спортсмена в покое: „Только Роман, если посчитает нужным, расскажет обо всем, когда поправится! А это обязательно скоро случится! Нужно только набраться терпения! Всем!“

В середине февраля состояние фигуриста прокомментировал главврач 40-й больницы Денис Проценко. Он отметил, что Костомаров начал дышать самостоятельно, а дисфункция органов „начала разрешаться“: восстанавливались функции почек, наладилась работа легких и сердца.

В конце января необходимость в ЭКМО отпала, но фигуриста оставили на ИВЛ. После этого в СМИ начали появляться новости о том, что Костомарову становится лучше. Однако позже состояние фигуриста ухудшилось: у него появились осложнения в виде сепсиса. Уже в феврале первый тренер Костомарова Лидия Караваева сообщила, что он перенес ампутацию обеих ступней.

В начале января 46-летнего фигуриста Романа Костомарова в тяжелом состоянии доставили в 40-ю больницу в подмосковной Коммунарке и почти сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с предварительным диагнозом „пневмония“. Позже стало известно, что Костомарова перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). Врачи оценивали состояние фигуриста как крайне тяжелое.

Человек сказал, что он будет бороться

Позже Костомаров перезвонил Жулину. „Я очень порадовался, что голос у него был, ну, человеческий, нормальный. Без депрессии, — вспоминал бывший тренер Костомарова. — Знаю, что с ним психологи работают, Оксана [Домнина] там каждый день. Я думаю, он уже начал переосмысливать случившееся. Очень надеюсь, что он даже в коньках еще появится“.

„Впереди много тяжелой работы над собой“

Костомаров вернулся в социальные сети 8 мая. Фигурист выложил фото в толстовке с надписью „Без комментариев“ в свой инстаграм и написал:

Всем привет. 😎🤟 Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!!! (((

Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Впереди много тяжелой работы над собой.

В конце июня фигурист опубликовал первое видео, на котором видны протезы. Спортсмен показал, как занимается в них на велотренажере. „Ох уж не просто это все… Ни морально, ни физически… Мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой“, — написал олимпиец. Подписчики фигуриста оставили под видео больше 17 тысяч комментариев со словами поддержки.

Еще через несколько дней Костомаров показал, как поднимается по лестнице и выполняет махи ногами. „Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать“, — написал спортсмен.

В мае жена фигуриста Оксана Домнина заявила журналистам, что Костомаров не собирается лечиться за границей: он продолжит проходить реабилитацию в больнице в Коммунарке.

„Мы все сделаем для того, чтобы Рома вернулся на лед“