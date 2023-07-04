„Впереди самое сложное: с**а-жизнь!“ Олимпийский чемпион Костомаров перенес ампутацию ног ниже колена и кистей рук. Вот как он восстанавливается
В начале января российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Через несколько недель спортсмену диагностировали грипп и сепсис. Из-за развивающейся гангрены фигурист перенес ампутацию обеих ног ниже колена и кистей рук. В конце июня Костомаров впервые опубликовал в своем инстаграме видео с реабилитационных тренировок. „Медуза“ рассказывает, как восстанавливается олимпийский чемпион.
Человек сказал, что он будет бороться
В начале января 46-летнего фигуриста Романа Костомарова в тяжелом состоянии доставили в 40-ю больницу в подмосковной Коммунарке и почти сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с предварительным диагнозом „пневмония“. Позже стало известно, что Костомарова перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). Врачи оценивали состояние фигуриста как крайне тяжелое.
В конце января необходимость в ЭКМО отпала, но фигуриста оставили на ИВЛ. После этого в СМИ начали появляться новости о том, что Костомарову становится лучше. Однако позже состояние фигуриста ухудшилось: у него появились осложнения в виде сепсиса. Уже в феврале первый тренер Костомарова Лидия Караваева сообщила, что он перенес ампутацию обеих ступней.
В середине февраля состояние фигуриста прокомментировал главврач 40-й больницы Денис Проценко. Он отметил, что Костомаров начал дышать самостоятельно, а дисфункция органов „начала разрешаться“: восстанавливались функции почек, наладилась работа легких и сердца.
Пока Костомаров находился в реанимации, жена фигуриста, призер Олимпийских игр Оксана Домнина обратилась к журналистам с просьбой оставить спортсмена в покое: „Только Роман, если посчитает нужным, расскажет обо всем, когда поправится! А это обязательно скоро случится! Нужно только набраться терпения! Всем!“
Коллега Костомарова, фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух тогда же говорил, что бо́льшая часть новостей о состоянии Костомарова, которые публиковали СМИ, выдумана. „Кроме врачей, родителей, Оксаны и отчасти меня никто не располагает точными сведениями“, — подчеркивал Авербух.
В конце февраля государственное издание РИА Новости сообщило, что Костомаров перенес два инсульта. Только к середине марта, спустя три месяца после госпитализации, состояние фигуриста начало улучшаться, он пришел в сознание.
В начале апреля тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал в эфире НТВ, что получил от Костомарова голосовое сообщение. „Я трясущимися руками открываю телефон, слышу голос Ромы, слабый, да, но абсолютно адекватный, — рассказывал Жулин. — Он сказал всем спасибо, кто его поздравил с днем рождения. То есть человек вышел из этого состояния и сказал, что будет бороться, он намерен активно заниматься“.
Позже Костомаров перезвонил Жулину. „Я очень порадовался, что голос у него был, ну, человеческий, нормальный. Без депрессии, — вспоминал бывший тренер Костомарова. — Знаю, что с ним психологи работают, Оксана [Домнина] там каждый день. Я думаю, он уже начал переосмысливать случившееся. Очень надеюсь, что он даже в коньках еще появится“.
„Впереди много тяжелой работы над собой“
Костомаров вернулся в социальные сети 8 мая. Фигурист выложил фото в толстовке с надписью „Без комментариев“ в свой инстаграм и написал:
Всем привет. 😎🤟 Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!!! (((
Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Впереди много тяжелой работы над собой.
В конце июня фигурист опубликовал первое видео, на котором видны протезы. Спортсмен показал, как занимается в них на велотренажере. „Ох уж не просто это все… Ни морально, ни физически… Мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой“, — написал олимпиец. Подписчики фигуриста оставили под видео больше 17 тысяч комментариев со словами поддержки.
Еще через несколько дней Костомаров показал, как поднимается по лестнице и выполняет махи ногами. „Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать“, — написал спортсмен.
В мае жена фигуриста Оксана Домнина заявила журналистам, что Костомаров не собирается лечиться за границей: он продолжит проходить реабилитацию в больнице в Коммунарке.
„Мы все сделаем для того, чтобы Рома вернулся на лед“
До болезни Костомаров зарабатывал, участвуя в ледовых шоу: он снимался в проекте „Ледниковый период“ на Первом канале и гастролировал со спектаклями Ильи Авербуха. О возвращении на лед говорить пока преждевременно, но вернуться в фигурное катание спортсмен может наверняка: как минимум, в качестве тренера или постановщика шоу.
О готовности помочь бывшему ученику заявил Александр Жулин: „Я ему сказал, что, если захочет, 100% возьму его тренером или еще кем в любой ипостаси. Роме сейчас надо помогать“. Тренер отметил, что прийти на помощь Костомарову могут высшие чиновники: „Есть Оксана [Домнина], дети, много людей, готовых помочь, — [министр спорта Олег] Матыцин, к примеру. Да и Путин тоже, я уверен. Рома не пропадет, все будет хорошо“.
Министр спорта РФ Олег Матыцин в мае прокомментировал новости о здоровье Костомарова: „Мы все очень переживаем, будем надеяться, будем все верить, что дела идут лучше, сил прибавляется. Все люди, все знакомые, все друзья переживают и желают ему скорейшего выздоровления“. Сам Костомаров публично выражал поддержку российским властям. Например, в начале марта 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, он опубликовал совместное фото с Владимиром Путиным и женой его пресс-секретаря, фигуристкой Татьяной Навкой. Костомаров подписал пост словами: „Best President“.
Коллеги Костомарова верят в его возвращение в фигурное катание. Продюсер Илья Авербух, комментируя перспективы спортсмена, заявил журналистам: „Мы все сделаем для того, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед“. Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, говоря о возвращении Костомарова на лед, отметил в интервью „Матч ТВ“: „Нужно идти поступательно. Сначала надо полностью восстановиться морально и физически, а затем уже думать о дальнейшем будущем“.
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