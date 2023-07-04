ВИДЕО | На подлете к Москве сбиты беспилотники. Аэропорт Внуково временно не принимал рейсы

„Все обнаруженные БПЛА ликвидированы“, — цитирует РИА Новости заявление Собянина. Пострадавших и разрушений нет.

Аэропорт Внуково из-за атаки беспилотников временно приостанавливал прием рейсов — самолеты перенаправляли в другие аэропорты. С 08:00 работа Внуково возобновлена в обычном режиме, пишет Медуза.

Источники РИА Новости в экстренных службах сообщили, что в Новой Москве были сбиты четыре дрона. ТАСС сообщает о трех сбитых беспилотниках, но один из них — в Калужской области.

В ночь на 3 мая два дрона атаковали Московский Кремль. Люди не пострадали. Власти РФ назвали произошедшее терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, который, как подчеркивалось, в этом момент находился в другой резиденции. Утром 30 мая дроны атаковали несколько районов Москвы и Подмосковья. Три беспилотника попали в жилые дома в Новой Москве и в центре столицы России. 21 июня три беспилотника сбили в Новой Москве и Наро-Фоминском районе.

Власти России возлагают вину за атаки дронов на украинскую сторону. В Украине причастность к таким нападениям отрицают, заявляя, что ведут боевые действия только на своей территории, а не атакуют Россию.

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