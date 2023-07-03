В Гааге начал работу Международный центр по расследованию вторжения России в Украину

„Благодаря ICPA независимые прокуроры из разных стран смогут ежедневно работать вместе в одном месте, быстро и эффективно обмениваться доказательствами и согласовывать общую стратегию расследования и судебного преследования“.

В пресс-релизе отмечается, что создание центра является первым шагом к созданию специального трибунала, поскольку собранные центром материалы станут основой для возбуждения уголовного дела о преступлении агрессии против Украины.

Кроме того, пресс-служба добавила, что война в Украине является самой задокументированной в истории, и впервые активное расследование преступления агрессии ведется в условиях еще незавершившегося вооруженного конфликта.

„В то же время мы имеем дело с международным преступлением, которое редко преследуется в судебном порядке и в отношении которого не существует стандартной практики“, — говорится в пресс-релизе.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По данным проекта „Дети войны“, в Украине было зафиксировано почти 19 с половиной тысяч случаев принудительной депортации несовершеннолетних. Возвращены только 380 детей.