В Гааге начал работу Международный центр по расследованию вторжения России в Украину

В Гааге начал работу Международный центр по расследованию российского вторжения в Украину (International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine - ICPA), в который вошли прокуроры из Украины, Евросоюза, США и Международного уголовного суда, пишет „Медуза“ со ссылкой на пресс-службу Евроюста.