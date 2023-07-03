Праздник песни и танца: около 90 000 зрителей, более 4000 обращений к медикам. Полиция зафиксировала около 800 нарушений

По данным Piletilevi было выдано 58 404 входных билета, из которых на последней неделе было приобретено 19 782 билета. В день праздника песни было куплено 7 205 билетов. Компания Piletilevi подсчитала, что за вчерашний день на певческое поле прошло 51 396 человек. Билеты на три представления праздника танца были практически распроданы. Три представления посмотрели 29 731 зрителей. Также на главную репетицию представления праздника танца было выдано 8 755 билетов.

По словам руководителя медицинской службы праздника песни и танца Эрика Веллерамма, ничего экстренного в нашей работе в эти дни не было. „Были обычные проблемы со здоровьем. Такие же как и на праздниках ранее, с таким лишь исключением, что никого не нужно было в этот раз везти в роддом“, с улыбкой сказал он. „Мы очень благодарны нашим волонтерам по оказанию первой помощи и партнерам, которые работали на месте, с кем мы сообща быстро и эффективно воплощали возникающие идеи и вызовы“, сказал руководитель медицинской службы, по словам которого к ним было 4373 обращения. Из них 36 человек были отправлены в больницу на контроль, и в 44 случаях люди были отправлены домой.

По словам руководителя по надзору за пожарной безопасностью Спасательного департамента и праздника песни и танца Антса Агурайуя, во время праздничной недели спасатели помогали в основном скорой помощи и полиции. В основном боролись с погодными условиями - во время жары поливали танцоров водой и во время проливного дождя помогали певцам согреться в палатках. „На танцевальной площадке работали три спасательных машины, на которые пришлось около 6 тонн воды“, сказал он.