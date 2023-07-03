ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (495-й день) | Зеленский: Война не будет закончена до освобождения Крыма

С 4 июля МИД Латвии возобновит прием заявлений на получение визы от граждан России в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом , сообщила изданию Delfi пресс-служба ведомства.

На этот раз это сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Любопытно, что в день бунта он говорил, что если „крупнейший арсенал ядерного оружия окажется под управлением бандитов, мир будет поставлен на грань уничтожения“ - и в странах Запада попытка переворота в России вызвала вовсе не злорадство, а беспокойство. В статье для кооператива независимых журналистов „Берег“ кандидат политических наук Михаил Троицкий отмечает, что мятеж создал для российских ядерных угроз новый контекст. Безответственность в обращении с „оружием Судного дня“ может привести к чудовищным последствиям для мира, но к окончанию войны на выгодных для России условиях не приведет.

В больницах остаются четверо раненых, из них два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии. 15 пострадавших получили медицинскую помощь и были отпущены домой. Среди них пятилетний ребенок.

Два человека погибли, еще 19 ранены в результате атаки росийских беспилотников по центру Сум

„Несмотря на то, что повторное подключение к резервной линии электропередачи является положительным фактором, ситуация с внешним электроснабжением остается уязвимой, и это указывает на ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью“, - добавил Гросси.

Подключение к единственной оставшейся линии электропередачи было прервано 1 марта и восстановлено вечером 1 июля. Работы по восстановлению были затруднены из-за сложной ситуации с безопасностью в регионе.

Он отметил, что линия, к которой подключили ЗАЭС, - единственная оставшаяся резервная линия электропередачи станции. До российского вторжения в Украину их было шесть.

На суде молодой человек признал вину, но, по данным издания, отказался давать показания.

Совершить поджог подросток не смог, так как был задержан, пишет RostovGazeta.

По версии следствия, подросток, находясь в Краснодаре, „стал сторонником экстремистской организации и решил совершить теракт“. В 2022 году он приехал в Ростов-на-Дону и решил поджечь военкомат. Для этого он, как утверждает следствие, подготовил 13 бутылок с зажигательной смесью.

Такое решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, пишет RostovGazeta со ссылкой на источник в суде.

RostovGazeta: в Ростове-на-Дону 17-летнего подростка приговорили к шести годам воспитательной колонии по делу о подготовке к поджогу военкомата

Представитель Зеленского также отметил, что офис президента после российского вторжения в Украину не анонсирует визиты лидера страны по соображениям безопасности.

Решение о визите Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не принято и будет зависеть от ситуации на фронте , заявил „Суспільне“ пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

„Компания платит значительные налоги в российский госбюджет, тем самым поддерживая экономику агрессора и внося свой вклад в продолжение войны России против Украины“, - отмечается в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции, основанием для включения компании в перечень стало то, что Unilever работает в России.

Власти Латвии решили возобновить приема заявлений на визы „после оценки актуальной ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами“.

Прием заявлений на получение визы от россиян в посольствах Латвии за границей приостановили из-за мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Так, заявление на получение визы смогут подать члены семей граждан и неграждан Латвии, граждан стран Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Кроме того, возобновится прием заявлений на гуманитарные визы.

Связанный с ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone опубликовал новое аудио Евгения Пригожина.

Вот что он говорит:

„Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это.

Я хочу, чтобы вы понимали - наш „Марш справедливости“ был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята!“

Война не будет закончена до освобождения Крыма, заявил Зеленский в интервью CNN.

„Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не окончена“, - сказал президент.

На вопрос, есть ли какой-то сценарий, при котором может быть мир без Крыма, Зеленский сказал: „Тогда это не будет победа“.

Губернатор: в Воронежской области во время мятежа ЧВК Вагнера пострадали четыре человека

Среди пострадавших - ребенок. Пострадавшие получили „легкий вред здоровью“. Им выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Кроме того, повреждения получили более 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили.

Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина

„Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи“, - приводит слова министра обороны России РИА Новости

По данным замминистра обороны Украины Анны Маляр, на прошлой неделе украинские силы в среднем каждые 70 минут уничтожали „враждебные цели высокой приоритетности“. В числе прочего, за семь дней было поражено 94 места скопления российских войск, 22 зенитно-ракетных комплекса, 19 складов боеприпасов и 7 командных пунктов, написала она в Telegram. „Именно такая рутинная работа создает условия для прорыва обороны врага“, - добавила Маляр.