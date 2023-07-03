ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (495-й день) | Зеленский: Война не будет закончена до освобождения Крыма
Подводим итоги основных событий дня.
Запорожскую АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередачи, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он отметил, что линия, к которой подключили ЗАЭС, - единственная оставшаяся резервная линия электропередачи станции. До российского вторжения в Украину их было шесть.
Подключение к единственной оставшейся линии электропередачи было прервано 1 марта и восстановлено вечером 1 июля. Работы по восстановлению были затруднены из-за сложной ситуации с безопасностью в регионе.
„Несмотря на то, что повторное подключение к резервной линии электропередачи является положительным фактором, ситуация с внешним электроснабжением остается уязвимой, и это указывает на ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью“, - добавил Гросси.
Два человека погибли, еще 19 ранены в результате атаки росийских беспилотников по центру Сум
Новые данные о жертвах атаки по состоянию на 18:00 сообщила Сумская областная военная администрация.
В больницах остаются четверо раненых, из них два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии. 15 пострадавших получили медицинскую помощь и были отпущены домой. Среди них пятилетний ребенок.
Представители российских властей вновь угрожают Западу ядерной войной.
На этот раз это сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Любопытно, что в день бунта он говорил, что если „крупнейший арсенал ядерного оружия окажется под управлением бандитов, мир будет поставлен на грань уничтожения“ - и в странах Запада попытка переворота в России вызвала вовсе не злорадство, а беспокойство. В статье для кооператива независимых журналистов „Берег“ кандидат политических наук Михаил Троицкий отмечает, что мятеж создал для российских ядерных угроз новый контекст. Безответственность в обращении с „оружием Судного дня“ может привести к чудовищным последствиям для мира, но к окончанию войны на выгодных для России условиях не приведет.
С 4 июля МИД Латвии возобновит прием заявлений на получение визы от граждан России в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом, сообщила изданию Delfi пресс-служба ведомства.
Так, заявление на получение визы смогут подать члены семей граждан и неграждан Латвии, граждан стран Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Кроме того, возобновится прием заявлений на гуманитарные визы.
Прием заявлений на получение визы от россиян в посольствах Латвии за границей приостановили из-за мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
Власти Латвии решили возобновить приема заявлений на визы „после оценки актуальной ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами“.
Украина внесла в список международных спонсоров войны корпорацию Unilever
Как сообщила пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции, основанием для включения компании в перечень стало то, что Unilever работает в России.
„Компания платит значительные налоги в российский госбюджет, тем самым поддерживая экономику агрессора и внося свой вклад в продолжение войны России против Украины“, - отмечается в сообщении.
Решение о визите Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не принято и будет зависеть от ситуации на фронте, заявил „Суспільне“ пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Представитель Зеленского также отметил, что офис президента после российского вторжения в Украину не анонсирует визиты лидера страны по соображениям безопасности.
RostovGazeta: в Ростове-на-Дону 17-летнего подростка приговорили к шести годам воспитательной колонии по делу о подготовке к поджогу военкомата
Такое решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, пишет RostovGazeta со ссылкой на источник в суде.
По версии следствия, подросток, находясь в Краснодаре, „стал сторонником экстремистской организации и решил совершить теракт“. В 2022 году он приехал в Ростов-на-Дону и решил поджечь военкомат. Для этого он, как утверждает следствие, подготовил 13 бутылок с зажигательной смесью.
Совершить поджог подросток не смог, так как был задержан, пишет RostovGazeta.
На суде молодой человек признал вину, но, по данным издания, отказался давать показания.
Связанный с ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone опубликовал новое аудио Евгения Пригожина.
Вот что он говорит:
„Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это.
Я хочу, чтобы вы понимали - наш „Марш справедливости“ был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята!“
Война не будет закончена до освобождения Крыма, заявил Зеленский в интервью CNN.
„Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не окончена“, - сказал президент.
На вопрос, есть ли какой-то сценарий, при котором может быть мир без Крыма, Зеленский сказал: „Тогда это не будет победа“.
Губернатор: в Воронежской области во время мятежа ЧВК Вагнера пострадали четыре человека
Среди пострадавших - ребенок. Пострадавшие получили „легкий вред здоровью“. Им выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Кроме того, повреждения получили более 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили.
Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина
„Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи“, - приводит слова министра обороны России РИА Новости
По данным замминистра обороны Украины Анны Маляр, на прошлой неделе украинские силы в среднем каждые 70 минут уничтожали „враждебные цели высокой приоритетности“. В числе прочего, за семь дней было поражено 94 места скопления российских войск, 22 зенитно-ракетных комплекса, 19 складов боеприпасов и 7 командных пунктов, написала она в Telegram. „Именно такая рутинная работа создает условия для прорыва обороны врага“, - добавила Маляр.
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский лично побывал в районе боевых действий на Бахмутском направлении. „Сейчас там довольно горячо. Обе стороны пытаются перехватить инициативу, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Враг отчаянно цепляется за позиции и опорные пункты, которые в свое время были заняты „вагнеровцами“, - сообщил он „Украинской правде“. По его словам, обстановка в данном районе „меняется очень динамично, некоторые позиции за сутки переходят дважды „из рук в руки“.
Президент Зеленский подтвердил, что одно из зданий, поврежденных в ходе сегодняшней российской атаки дронами в Сумах, — это здание СБУ.
„К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все вражеские цели. Враг этим пользуется, как сегодня — нанеся очередной террористический удар по городу Сумы, иранским дроном, в частности, по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины. В результате этих ударов есть раненые, есть погибшие… Мои соболезнования!“ — сказал Зеленский. В результате российской атаки беспилотниками в Сумах погибли два человека, 19 ранены, сообщили в Сумской областной военной администрации.
В Гааге приступил к работе Международный центр по преследованию виновных в преступлениях агрессии против Украины (ICPA). Он был создан в рамках Европейского агентства судебного сотрудничества Евроюст.
Центр не уполномочен арестовывать или предъявлять обвинения подозреваемым, в его задачу входит координация действий стран-участниц, занимающихся расследованием таких преступлений, и в первую очередь — обмен информацией.
ICPA планирует создать централизованную базу данных всех собранных улик, чтобы оценить, какие преступления были совершены после российского военного вторжения в Украину.
Преступления агрессии отличаются от преступлений военных и требуют доказательства связи между действием, таким как блокада или обстрел, и решением, принятым высшим политическим или военным руководством.
Помимо Украины, в работе ICPA на начальной стадии принимают участие Литва, Латвия, Эстония, Польша и Румыния. Помощь ICPA в расследованиях окажет Международный уголовный суд.