ФОТО | Под Таллинном произошло тяжелое ДТП: пострадали четыре человека, включая двух детей

Сегодня в 16.40 в Центр тревоги поступила информация о тяжелом ДТП на 14-м километре шоссе Таллинн — Рапла — Тюри (волость Саку). Столкнулись легковые автомобили Saab и Opel.

В результате аварии травмы получили четыре человека. Две 7-летние девочки были доставлены скорой помощью в больницу. Также в больницу доставлены мужчины 47 и 67 лет.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Движение на участке, где произошла авария, нарушено.