03.07.2023, 19:20
ФОТО | Под Таллинном произошло тяжелое ДТП: пострадали четыре человека, включая двух детей(5)
В волости Саку столкнулись два легковых автомобиля, травмы получили две семилетние девочки и двое взрослых мужчин.
Сегодня в 16.40 в Центр тревоги поступила информация о тяжелом ДТП на 14-м километре шоссе Таллинн — Рапла — Тюри (волость Саку). Столкнулись легковые автомобили Saab и Opel.
В результате аварии травмы получили четыре человека. Две 7-летние девочки были доставлены скорой помощью в больницу. Также в больницу доставлены мужчины 47 и 67 лет.
Полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Движение на участке, где произошла авария, нарушено.