Полиция предупреждает: мошенники массово звонят жителям Эстонии и представляются стражами порядка
Все чаще поступают сообщения о том, что мошенники под видом полиции пытаются выманить у людей их данные или деньги. Полиция предостерегает: подобные звонки следует немедленно завершить.
С пятницы прошлой недели участились сообщения о том, что людям поступают звонки якобы из полиции, причем на английском языке, в которых сообщается, что возникла проблема с ID-карточкой или другими данными и что людям необходимо набрать на клавиатуре „1“, чтобы решить проблему и связаться с сотрудником полиции.
Руководитель отдела по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин подчеркивает, что полиция не делает таких звонков. „В последние дни люди массово получают подобные звонки от мошенников. Напомню, что подобные звонки с утверждениями о том, что возникла проблема с вашими данными или банковским счетом, следует немедленно блокировать“, - сказал полицейский.
Это не новая схема: после нажатия кнопки „1“ звонок отключается, и вскоре мошенник перезванивает, представляясь сотрудником полиции. Во время звонка они пытаются узнать личные данные людей, PIN-коды или просят подтвердить операции с помощью PIN-кодов“, - описал Миленин.
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