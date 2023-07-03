Полиция предупреждает: мошенники массово звонят жителям Эстонии и представляются стражами порядка

С пятницы прошлой недели участились сообщения о том, что людям поступают звонки якобы из полиции, причем на английском языке, в которых сообщается, что возникла проблема с ID-карточкой или другими данными и что людям необходимо набрать на клавиатуре „1“, чтобы решить проблему и связаться с сотрудником полиции.

Руководитель отдела по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин подчеркивает, что полиция не делает таких звонков. „В последние дни люди массово получают подобные звонки от мошенников. Напомню, что подобные звонки с утверждениями о том, что возникла проблема с вашими данными или банковским счетом, следует немедленно блокировать“, - сказал полицейский.

Это не новая схема: после нажатия кнопки „1“ звонок отключается, и вскоре мошенник перезванивает, представляясь сотрудником полиции. Во время звонка они пытаются узнать личные данные людей, PIN-коды или просят подтвердить операции с помощью PIN-кодов“, - описал Миленин.

Если вам поступил подозрительный звонок, немедленно завершите разговор: Не начинайте объяснять, почему вы кладете трубку, просто завершите разговор;

Если вам снова звонят с сомнительного номера, не принимайте звонок и заблокируйте этот номер;

Говорите только на эстонском языке.

Никогда и никому не сообщайте PIN 1 и PIN 2: Эти коды нельзя сообщать никому, даже сотрудникам банка или полиции;

Но если вы уже сделали это, быстро заблокируйте их;

Незамедлительно позвоните в банк и попросите заблокировать все переводы, так как кто-то еще помимо вас знает ваши PIN-коды и может начать красть деньги с вашего счета.

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