ФОТО | „Он теряет вес и идет к летальному исходу“. Через два года после ареста Михаила Саакашвили невозможно узнать

Саакашвили находится под стражей в Грузии с октября 2021 года. Его брат Давид сказал: „Есть вероятность, что Михаил был отравлен, это, наверно, потом докажет история. Ситуация правда не лучшая, вес ужасный, не готов сказать, сколько точно килограмм сейчас весит Михаил, но факт в том, что он продолжает терять вес и идет к летальному исходу“. В феврале 2023 года сообщалось, что Саакашвили весил 67 килограммов. Перед арестом он весил 116 килограммов при росте 195 сантиметров.