ФОТО | Историческое судно „Delfin“ прибыло в Нарву. У горожан появится возможность кататься на нем

„Delfin“ – это деревянное судно, построенное еще в 1936 году в Норвегии. Паруса на нем поднимаются вручную. Веревки, фалы сплетены вручную. За судном аккуратно ухаживали, поэтому его состоянию могут позавидовать владельцы более современных судов.

Сложности могут возникнуть с двигателем, если вдруг понадобятся запчасти для него, найти их будет сложно. Так случилось в мае. „Delfin“ должен быть прибыть в Нарву еще в конце весны, но переход пришлось отложить из-за поломки двигателя. Проблему решили. В остальном состояние судна отличное. И выглядит парусник аутентично. По словам Анатолия Иванова, руководителя нарвского порта, он идеально вписывается в контекст Старой Нарвы.

Идея появилась у Анатолия Иванова и Антона Лебедева, сотрудника яхт-клуба Нарва-Йыэсуу. Судно покорило их своей историей. Облик деревянного парусника, его история ассоциируются с нарвскими бастионами, замком, историей Гунгербурга. Строился „Delfin“ изначально как рыбаловецкое судно. Но в итоге использовалось больше, как грузовое. С середины 1950-х годов „Delfin“ трудился на Аландских островах. С 2016 по 2022 год возил туристов по Таллиннскому заливу.

Как рассказал Иванов, около недели займет техническое обслуживание двигателя, после этого группы туристов смогут на паруснике отдыхать и плавать до Нарва-Йыэсуу, а может быть, даже выходить на нем в море. Сейчас идут переговоры с гидами, чтобы сделать путешествия максимально интересными. На паруснике можно будет проводить фотосессии, частные мероприятия.

У команды порта есть идеи, как использовать судно, даже когда оно будет стоять у причала, во время плохой погоды. Например, они хотят приглашать музыкантов и проводить на нем концерты – есть возможность подключать большие колонки, даже хотят устраивать просмотры фильмов на парусах. Каюты планируют сдавать через airbnb. На данный момент на паруснике может находиться до 12 человек, плюс два человека – экипаж.