ФОТО | Историческое судно „Delfin“ прибыло в Нарву. У горожан появится возможность кататься на нем(1)
В Нарве появился новый туристический объект. Парусник „Delfin“ прибыл 2 июля вечером в Нарвский порт из Таллинна.
Анатолий Иванов, руководивший морским переходом судна, сказал, что устали они после 20-ти часового движения не так сильно, ожидали, что погода будет еще хуже. Конечно, качало, но ветер был попутным.
„Delfin“ – это деревянное судно, построенное еще в 1936 году в Норвегии. Паруса на нем поднимаются вручную. Веревки, фалы сплетены вручную. За судном аккуратно ухаживали, поэтому его состоянию могут позавидовать владельцы более современных судов.
Сложности могут возникнуть с двигателем, если вдруг понадобятся запчасти для него, найти их будет сложно. Так случилось в мае. „Delfin“ должен быть прибыть в Нарву еще в конце весны, но переход пришлось отложить из-за поломки двигателя. Проблему решили. В остальном состояние судна отличное. И выглядит парусник аутентично. По словам Анатолия Иванова, руководителя нарвского порта, он идеально вписывается в контекст Старой Нарвы.
Идея появилась у Анатолия Иванова и Антона Лебедева, сотрудника яхт-клуба Нарва-Йыэсуу. Судно покорило их своей историей. Облик деревянного парусника, его история ассоциируются с нарвскими бастионами, замком, историей Гунгербурга. Строился „Delfin“ изначально как рыбаловецкое судно. Но в итоге использовалось больше, как грузовое. С середины 1950-х годов „Delfin“ трудился на Аландских островах. С 2016 по 2022 год возил туристов по Таллиннскому заливу.
Как рассказал Иванов, около недели займет техническое обслуживание двигателя, после этого группы туристов смогут на паруснике отдыхать и плавать до Нарва-Йыэсуу, а может быть, даже выходить на нем в море. Сейчас идут переговоры с гидами, чтобы сделать путешествия максимально интересными. На паруснике можно будет проводить фотосессии, частные мероприятия.
У команды порта есть идеи, как использовать судно, даже когда оно будет стоять у причала, во время плохой погоды. Например, они хотят приглашать музыкантов и проводить на нем концерты – есть возможность подключать большие колонки, даже хотят устраивать просмотры фильмов на парусах. Каюты планируют сдавать через airbnb. На данный момент на паруснике может находиться до 12 человек, плюс два человека – экипаж.
Первая группа счастливчиков сможет зайти на борт уже на 7 июля. А 8 июля команда парусника презентует его горожанам в рамках Дня реки. Уже сейчас можно узнать подробности о паруснике в группе на фейсбуке.