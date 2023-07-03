Горуправа Нарвы: власти следят за ситуацией на пограничном пункте

Помочь военным беженцам, находящихся в Эстонии проездом, можно только в сотрудничестве с волонтерами Нарвы. Затруднением при приеме военных беженцев является неготовность последних рассказать о своих проблемах на границе, при встрече со служащим Департамента полиции и погранохраны или сотрудником Департамента социального страхования. По словам руководителя Нарвского Департамента социальной помощи Кристи Мюрк, беженцев можно понять, но это самый правильный способ получить питьевую воду, продуктовый набор, ночлег и возможность двигаться дальше. „Если военный беженец обращается в Нарве к волонтерам, чьи контакты он получил от волонтеров из других стран, тогда не возникает необходимости распределять ресурсы, особенно жилье“, — добавляет Кристи Мюрк, директор Нарвского Департамента социальной помощи.

Город Нарва, Департамент полиции и погранохраны и Департамент социального страхования в настоящее время договорились о том, что все нуждающиеся в помощи, которые сообщат работнику пограничного пункта о своих потребностях, получат необходимую помощь. Если люди прибывают на пограничный переход в вечернее или ночное время, тогда Департамент полиции и погранохраны или Департамент социального страхования направляет беженцев, которым нужно место для ночлега, в приют Нарвского Центра социальной работы. Горуправа Нарвы подчеркивает, что только Департамент полиции и погранохраны или Департамент социального страхования могут направить беженцев на место проживания в Нарве. В будние дни в рабочее время военные беженцы могут обращаться в международную организацию IOM (International Organization for Migration), офис которой находится в непосредственной близости от пограничного перехода. Они также помогают беженцам двигаться дальше.