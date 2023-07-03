Горуправа Нарвы: власти следят за ситуацией на пограничном пункте
На прошлой неделе увеличилось количество украинских военных беженцев, пересекающих пограничный пункт Европейского Союза и Эстонской Республики в Нарве. За один день прибыло до 30 беженцев, в основном из Херсонской области, большинство из которых хотят ехать из Эстонии дальше. На сегодняшний день количество беженцев, прибывающих из Украины в Эстонию, уменьшилось, но несмотря на это, город Нарва в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны, Департаментом социального страхования и волонтерами следит за ситуацией.
Помочь военным беженцам, находящихся в Эстонии проездом, можно только в сотрудничестве с волонтерами Нарвы. Затруднением при приеме военных беженцев является неготовность последних рассказать о своих проблемах на границе, при встрече со служащим Департамента полиции и погранохраны или сотрудником Департамента социального страхования. По словам руководителя Нарвского Департамента социальной помощи Кристи Мюрк, беженцев можно понять, но это самый правильный способ получить питьевую воду, продуктовый набор, ночлег и возможность двигаться дальше. „Если военный беженец обращается в Нарве к волонтерам, чьи контакты он получил от волонтеров из других стран, тогда не возникает необходимости распределять ресурсы, особенно жилье“, — добавляет Кристи Мюрк, директор Нарвского Департамента социальной помощи.
Город Нарва, Департамент полиции и погранохраны и Департамент социального страхования в настоящее время договорились о том, что все нуждающиеся в помощи, которые сообщат работнику пограничного пункта о своих потребностях, получат необходимую помощь. Если люди прибывают на пограничный переход в вечернее или ночное время, тогда Департамент полиции и погранохраны или Департамент социального страхования направляет беженцев, которым нужно место для ночлега, в приют Нарвского Центра социальной работы. Горуправа Нарвы подчеркивает, что только Департамент полиции и погранохраны или Департамент социального страхования могут направить беженцев на место проживания в Нарве. В будние дни в рабочее время военные беженцы могут обращаться в международную организацию IOM (International Organization for Migration), офис которой находится в непосредственной близости от пограничного перехода. Они также помогают беженцам двигаться дальше.
Деятельность города Нарва основывается на опыте годичной давности, когда за сутки прибыло значительно большее число военных беженцев, более 200 человек за день. „Все люди получают на границе письменную информацию о том, как найти помощь в Эстонии. Мы очень благодарны нашим волонтерам и всем жителям Нарвы, которые за последние десять дней пожертвовали деньги, продукты, средства первой помощи и одежду. Сегодняшние беженцы покинули районы затопления, и у них в совершенно серьезно, ничего не осталось за душой. Свою задачу город видит прежде всего в координации работы всех сторон. При необходимости мы готовы предложить дополнительное жилье“, — говорит мэр Катри Райк.
По состоянию на 3 июля общее количество украинцев и членов их семей, которые воспользовались Российской Федерацией в качестве транзита, составляет 28 834 человека, сегодня через Эстонию следуют транзитом 6 человек и 0 планируют остаться в Эстонии.