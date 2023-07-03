Пригожин записал первое аудиообращение после „ухода“ в Беларусь: „Нам нужна ваша поддержка. Скоро вы увидите наши следующие победы на фронте“

„Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали — наш „марш справедливости“ был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось“, - говорится в обращении.

Пригожин также выразил уверенность, что в ближайшее время все увидят „наши следующие победы на фронте“.

О своих дальнейших планах и о своем местонахождении основатель ЧВК Вагнера не сообщил.

После окончания мятежа Пригожин лишь один раз выступал с заявлением. 26 июня его пресс-служба опубликовала 11-минутную запись, в которой он излагал свою версию случившегося и уверял, что не собирался „свергать режим“.

В Кремле сообщали, что в рамках соглашения о прекращении мятежа Пригожин „уйдет“ в Беларусь. Сам он не подтверждал и не отрицал это. 27 июня самолет бизнесмена совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском. В тот же день Александр Лукашенко подтвердил, что Пригожин действительно находится в стране. С тех пор самолет Пригожина как минимум дважды летал между Россией и Беларусью; находился ли в нем бизнесмен — неизвестно.

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