Enefit Volt расширяет и обновляет сеть зарядных устройств электромобилей

Замена зарядных устройств, установленных дюжину лет назад, на современные зарядные устройства, подходящие для нынешних электромобилей, является частью плана Enefit Volt по значительному расширению сети общественных зарядок и повышению доступности зарядки для пользователей электромобилей.

По словам Керт Пяэбо, руководителя по развитию бизнеса Enefit Volt, модернизируемые пункты зарядки в основном расположены в спальных районах крупных городов и в сельской местности, где растет потребность в зарядных решениях.

„К концу следующего года мы заменим существующие 79 пунктов зарядки Elmo по всей Эстонии. Летом почти половина из них будет обновлена, предлагая зарядку для 76 транспортных средств как в районе многоквартирных домов, так и за чертой города“, – сказала Пяэбо.

Сегодня первые зарядные устройства имеют новый и более современный вид, и их можно увидеть в Таллинне в Юлемисте, Вяйке-Ыйсмяэ, Пирита, Мустамяэ, Сыямяэ, Садама и Рахумяэ, возле магазина Padisel Valla и на центральной площади в Мярьямаа. „Зарядные устройства Elmo, построенные в 2011 году, были предназначены для быстрой зарядки японских автомобилей, использующих стандарт зарядки CHAdeMO. Сегодня самым распространенным стал стандарт CCS, доминирующий в Европе и США, и мы устанавливаем новые двусторонние зарядные устройства для этого типа зарядки электромобилей“, – пояснила Пяэбо.

По оценкам, после волны обновления количество зарядных устройств, подходящих для автомобилей стандарта CCS, увеличится в Эстонии в пять раз.

В ближайшие месяцы обновленные точки зарядки можно будет увидеть не только в Таллинне, но и в Вормси, Эммасте, Куйвастусе, Каркси-Нуйа, Килинги-Нымме, Пайде, Раквере, Тарту, Йыгевал, Рынгусе, Вярске, Кохтла-Ярвел и в ряде других мест. Смотрите на карте точное расположение зарядных устройств.