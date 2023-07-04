Enefit Volt расширяет и обновляет сеть зарядных устройств электромобилей
Крупнейшая в Эстонии сеть зарядки электромобилей Enefit Volt этим летом установит 38 новых быстрых зарядных устройств, которые заменят те, которые ранее входили в сеть Elmo.
Замена зарядных устройств, установленных дюжину лет назад, на современные зарядные устройства, подходящие для нынешних электромобилей, является частью плана Enefit Volt по значительному расширению сети общественных зарядок и повышению доступности зарядки для пользователей электромобилей.
По словам Керт Пяэбо, руководителя по развитию бизнеса Enefit Volt, модернизируемые пункты зарядки в основном расположены в спальных районах крупных городов и в сельской местности, где растет потребность в зарядных решениях.
„К концу следующего года мы заменим существующие 79 пунктов зарядки Elmo по всей Эстонии. Летом почти половина из них будет обновлена, предлагая зарядку для 76 транспортных средств как в районе многоквартирных домов, так и за чертой города“, – сказала Пяэбо.
Сегодня первые зарядные устройства имеют новый и более современный вид, и их можно увидеть в Таллинне в Юлемисте, Вяйке-Ыйсмяэ, Пирита, Мустамяэ, Сыямяэ, Садама и Рахумяэ, возле магазина Padisel Valla и на центральной площади в Мярьямаа. „Зарядные устройства Elmo, построенные в 2011 году, были предназначены для быстрой зарядки японских автомобилей, использующих стандарт зарядки CHAdeMO. Сегодня самым распространенным стал стандарт CCS, доминирующий в Европе и США, и мы устанавливаем новые двусторонние зарядные устройства для этого типа зарядки электромобилей“, – пояснила Пяэбо.
По оценкам, после волны обновления количество зарядных устройств, подходящих для автомобилей стандарта CCS, увеличится в Эстонии в пять раз.
В ближайшие месяцы обновленные точки зарядки можно будет увидеть не только в Таллинне, но и в Вормси, Эммасте, Куйвастусе, Каркси-Нуйа, Килинги-Нымме, Пайде, Раквере, Тарту, Йыгевал, Рынгусе, Вярске, Кохтла-Ярвел и в ряде других мест. Смотрите на карте точное расположение зарядных устройств.
Но, по словам Пяэбо, это не означает, что работа по разработке возможностей зарядки завершена. „С учетом перспектив роста электромобилей, инфраструктура и качество услуги должны быть на несколько шагов впереди. Мы активно ищем возможности для создания новых пунктов зарядки и приглашаем поставщиков услуг, таких как торговые центры или учреждения по размещению, а также другие компании к сотрудничеству, чтобы совместно создавать лучшие возможности зарядки для наших клиентов“. Клиенты могут связаться с Enefit Volt по электронной почте info@enefitvolt.com или по телефону +372 777 3030.
Enefit Volt – крупнейшая в Эстонии сеть зарядки электромобилей. Сеть зарядки, основанная на 100% зеленом электричестве, постоянно развивается, предлагая быструю и сверхбыструю зарядку как для CCS, CHAdeMO, так и универсальных (Тип2) стандартов зарядки электромобилей.
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