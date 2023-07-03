ФОТО | Российские дроны нанесли удар по центру города Сумы. Есть жертвы

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российский дрон ударил по жилому пятиэтажному дому в Сумах. „В результате российского удара БПЛА в пятиэтажном жилом доме погиб один человек“, — написал Ермак в телеграме.

После удара беспилотника в доме произошел пожар. Также пострадали расположенные рядом автомобили, сообщил телеканал „Суспильне“, опубликовавший фото и видео с последствиями удара.

Данные о пострадавших и погибших уточняется, сообщил замглавы Сум Станислав Поляков.

По последним данным областной администрации, из-за удара четырех дронов „Шахед-136“ по центру города Сумы погиб один человек, 16 человек пострадали. Повреждены два многоквартирных дома и административное здание.

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