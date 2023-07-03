ФОТО | Российские дроны нанесли удар по центру города Сумы. Есть жертвы
Российские дроны нанесли удар по центру Сум — в том числе по жилым домам. Погиб один человек, 16 человек пострадали, передает „Медуза“ со ссылкой на украинские источники.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российский дрон ударил по жилому пятиэтажному дому в Сумах. „В результате российского удара БПЛА в пятиэтажном жилом доме погиб один человек“, — написал Ермак в телеграме.
После удара беспилотника в доме произошел пожар. Также пострадали расположенные рядом автомобили, сообщил телеканал „Суспильне“, опубликовавший фото и видео с последствиями удара.
Данные о пострадавших и погибших уточняется, сообщил замглавы Сум Станислав Поляков.
По последним данным областной администрации, из-за удара четырех дронов „Шахед-136“ по центру города Сумы погиб один человек, 16 человек пострадали. Повреждены два многоквартирных дома и административное здание.
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