В Ласнамяэ завершились дорожные работы на улице Юмера

„Улице Юмера и ее ближайшим окрестностям в этом году было уделено особое внимание. Помимо масштабных восстановительных дорожных работ, вскоре завершится строительство нового лесопарка Сели, который поможет превратить территорию в более современное городское пространство. Новый парк также предоставит множество возможностей для проведения досуга детям, взрослым и их четвероногим друзьям“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Восстановительный ремонт дорог в районе Ласнамяэ начался в сентябре прошлого года. Несмотря на то, что бо́льшая часть запланированных работ была выполнена, ремонт некоторых дорог не удалось завершить из-за наступления зимы и более масштабные работы были приостановлены.

18 мая этого года на ул. Юмера, 10-14-18-28 снова начались работы, которые завершились в пятницу, 30 июня. Восстановительный ремонт заключался в обновлении пешеходных дорожек и проезжей части.